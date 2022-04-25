Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» откроется 26 апреля в Брно

Выставка знакомит посетителей с исторически уникальным событием — открытием гробницы фараона Тутанхамона, которое произошло в 1922 году в египетской Долине царей.

Выставка проходит в Выставочном комплексе Брно в зале C.

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» — это уникальный образовательный проект, который будет интересен для посетителей всех возрастов, а также для семейного посещения.

Тутанхамон, чья гробница была обнаружена практически нетронутой, стал символом Древнего Египта в современном мире. А сокровища, найденные в его гробнице, дали ученым огромный материал для изучения древнеегипетского искусства и произвели сенсацию в мире археологии.

На выставке представлено более 1 000 экспонатов — точные копии вещей, обнаруженных в гробнице, в том числе копия посмертной маски Тутанхамона, позолоченный саркофаг, статуи и украшения. Команда художников, музейных реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов. Площадь выставки превышает 2000 квадратных метров.

Также имеется аудиогид по выставке, подготовленный на чешском языке в версии для взрослых и детей.

Тутанхамон взошел на престол в 1332 году до нашей эры. в возрасте 9 лет как один из последних королей 18-й династии. Его отцом был царь-еретик Эхнатон, имя матери до сих пор неизвестно. Согласно последним исследованиям, молодой король страдал от серьезных заболеваний. Самым значительным достижением его правительства стал отказ от радикальных религиозных реформ отца, дестабилизировавших страну. Его смерть до сих пор остается загадкой. Тутанхамон умер после девяти лет пребывания на троне, предположительно, от инфекции, вызванной открытой травмой колена. Когда Говард Картер впервые посмотрел на гробницу Тутанхамона в 1922 году, он воскликнул: «Я вижу удивительные вещи!». Теперь их можете увидеть и вы.

Выставка продлится до 30 сентября

Источник: kudyznudy.cz