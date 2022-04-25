Выставка Floria Jaro 2022 в Кромержиже

​С 30 апреля по 8 мая Кромержижский выставочный комплекс будет принадлежать всем любителям цветов, прекрасной музыки, а также тем, кто приедет порадовать себя творческими цветочными экспозициями.

Все это и многое другое можно будет увидеть на 44-й крупнейшей садоводческой выставке-продаже в Чешской Республике Floria Spring 2022.

На выставке можно купить все необходимое для дома и сада у сотен продавцов со всей Чехии и из-за рубежа. Вы будете очарованы тематически оформленными павильонами с тысячами цветов. Здесь выступят звезды чешской музыкальной сцены, будут открыты десятки киосков и ресторанов с широким ассортиментом закусок.

Посетители выставки смогут купить здесь цветы, декоративные и плодовые деревья и кустарники, садовый инвентарь, мебель и многое другое для сада или дома.

Также состоится великолепный флористический конкурс Чешской садоводческой ассоциации.

Источник: kudyznudy.cz