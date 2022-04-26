ВИДЕО: В следующем месяце в Чехии откроется самый длинный в мире подвесной пешеходный мост

Подвесной пешеходный мост длиной 721 метр нависает над горной долиной на высоте 95 метров.

Sky Bridge 721, названный так из-за своей ошеломляющей длины, является самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире. Он откроется в середине мая на чешском горнолыжном курорте Долни Морава после двух лет строительства.

Мост имеет ширину всего 1,2 метра и «подарит посетителям захватывающий вид на природные ландшафты, которые нельзя увидеть больше нигде», пишет Daily Mail.

На сайте курорта отмечается, что вход на мост не рекомендуется людям, которые боятся высоты или склонны испытывать головокружение, обмороки или проблемы с мобильностью.

Курорт Долни Морава называет этот мост «уникальным техническим достижением в Чешской Республике». Для получения более подробной информации о том, когда посетить и как туда добраться, посетите сайт.



Источник: expats.cz

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