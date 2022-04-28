Отдыхаете на природе? Пожарные предупреждают о штрафах за неосторожное обращение с огнем

Эта весна была уже рекордной по выездам, за март пожарные ликвидировали 323 пожара, из них 91 на природе. Это самый высокий показатель за последние десять лет.
«С 1 по 27 апреля мы зафиксировали 33 пожара в естественной среде», — сказал представитель Пражской пожарной охраны Мартин Кавка. Спад он объяснил более частыми апрельскими дождями. «Даже при этом во многих местах почва может быть более сухой, и любое неосторожное обращение с открытым огнем может привести к быстрому распространению огня», — сказал он ранее журналистам.
Поэтому пожарные рекомендуют сообщать о планируемых пожарах через Интернет, а для юридических лиц — даже в обязательном порядке.
Люди, выезжающие на природу, должны приглядывать за огнем, чтобы он не вышел из-под контроля. Если они устроят пожар, то заплатят до двадцати пяти тысяч штрафа.
Организаторы более крупных мероприятий должны сообщать обо всем в территориально уполномоченные пожарно-спасательные службы региона. «Организатор должен вовремя заявить о мероприятии и договориться, например, о присутствии пожарных-добровольцев», — подчеркнул Кавка. Если они этого не сделают, им грозит штраф до полумиллиона.
Источник: prazska.drbna.cz
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