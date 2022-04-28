Отдыхаете на природе? Пожарные предупреждают о штрафах за неосторожное обращение с огнем

В субботу, 30 апреля, когда традиционно разжигают костры, пражские пожарные обращаются к людям с просьбой обезопасить огонь и сообщать им о запланированных мероприятиях. Если организаторы мероприятий не соблюдают правила, их могут оштрафовать на сумму до полумиллиона крон.

Эта весна была уже рекордной по выездам, за март пожарные ликвидировали 323 пожара, из них 91 на природе. Это самый высокий показатель за последние десять лет.

«С 1 по 27 апреля мы зафиксировали 33 пожара в естественной среде», — сказал представитель Пражской пожарной охраны Мартин Кавка. Спад он объяснил более частыми апрельскими дождями. «Даже при этом во многих местах почва может быть более сухой, и любое неосторожное обращение с открытым огнем может привести к быстрому распространению огня», — сказал он ранее журналистам.

Поэтому пожарные рекомендуют сообщать о планируемых пожарах через Интернет, а для юридических лиц — даже в обязательном порядке.

Люди, выезжающие на природу, должны приглядывать за огнем, чтобы он не вышел из-под контроля. Если они устроят пожар, то заплатят до двадцати пяти тысяч штрафа.

Организаторы более крупных мероприятий должны сообщать обо всем в территориально уполномоченные пожарно-спасательные службы региона. «Организатор должен вовремя заявить о мероприятии и договориться, например, о присутствии пожарных-добровольцев», — подчеркнул Кавка. Если они этого не сделают, им грозит штраф до полумиллиона.



Источник: prazska.drbna.cz

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