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День открытых дверей в Палате депутатов Чешской Республики

День открытых дверей в Палате депутатов Чешской Республики

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​В день национального праздника 8 мая все желающие смогут бесплатно посетить Грзанский дворец на Градчанах, здание Парламента на Малой Стране, Коловратский и Вальдштейнский дворцы.
День открытых дверей в Палате депутатов Чешской Республики

 

8 мая 2022 года в Палате депутатов Чехии  традиционно пройдет день открытых дверей после двухлетнего перерыва, вызванного эпидемией COVID. Представительские залы, залы заседаний и офисы некоторых парламентских комитетов, а также другие помещения Палаты депутатов Парламента Чешской Республики в пражском районе Мала Страна будут открыты для посетителей с 9.00 до 16.00 со стороны входа со стороны Малостранской площади, д. 19. Гости также будет иметь доступ к основному конференц-залу. 

Группы посетителей будут сопровождать гиды, которые во время часовой экскурсии познакомят гостей с историей зданий, архитектурными достопримечательностями и их современным использованием. Программа Дня открытых дверей в этом году включает в себя выставку под названием «Дворец Тун в изменениях веков», которая представляет развитие строительства парламентских интерьеров и их отделку на разных временных этапах. 

Вход бесплатный.

Источник: psp.cz

 
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Палата депутатов ЧР Чехия праздники
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