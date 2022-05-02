День открытых дверей в Палате депутатов Чешской Республики

8 мая 2022 года в Палате депутатов Чехии традиционно пройдет день открытых дверей после двухлетнего перерыва, вызванного эпидемией COVID. Представительские залы, залы заседаний и офисы некоторых парламентских комитетов, а также другие помещения Палаты депутатов Парламента Чешской Республики в пражском районе Мала Страна будут открыты для посетителей с 9.00 до 16.00 со стороны входа со стороны Малостранской площади, д. 19. Гости также будет иметь доступ к основному конференц-залу.

Группы посетителей будут сопровождать гиды, которые во время часовой экскурсии познакомят гостей с историей зданий, архитектурными достопримечательностями и их современным использованием. Программа Дня открытых дверей в этом году включает в себя выставку под названием «Дворец Тун в изменениях веков», которая представляет развитие строительства парламентских интерьеров и их отделку на разных временных этапах. Вход бесплатный. Источник: psp.cz