Знаменитая избушка посреди реки Радбуза в Чехии сгорела. Ее подожгли создатели фильма «Чувствительный человек»

​От романтической избушки, стоявшей на бывшей опоре моста посреди реки Радбуза над плотиной в Хотешове, остался только пепел. Избушку подожгли кинематографисты в рамках съемок нового чешского фильма «Чувствительный человек» (Citlivý člověk).

«Для нее это был лучший и достойный конец. В любом случае нам пришлось бы демонтировать строение, оно находилось в плачевном состоянии. На этом месте будет построен новый пешеходный мост», — сказал мэр Хотешова Даниэль Колачек.

Фильм «Чувствительный человек» снят режиссером-дебютантом Томашем Кляйном и является вольной адаптацией романа Яхима Тополя. Главные роли исполнят, например, Давид Прахарж, Татьяна Дыкова, Йиржи Шмитцер, Владимир Яворский или Йиржи Лабус. «Я хочу предложить зрителю сильный фильм, который ставит перед ним сложные темы сегодняшнего дня, но в то же время своей стилизацией, энергией и непосредственностью предлагает ему выход и ободрение», — сказал режиссер.

«Люди думают, что это памятник. У нас есть памятник в Хотешове, но другой — впечатляющий монастырь. Избушка была в заброшенном состоянии, создателям фильма пришлось укреплять ее, чтобы она не упала», — добавил Колачек.

Избушка выросла на опоре железнодорожного моста, которая осталась посреди реки после его демонтажа в начале 50-х годов. «Избушку мы построили за две недели во время детского лагеря», — рассказал Даниэль Хакер, один из местных жителей. «Мы обрабатывали бревна на берегу, переправляли их по воде к опоре и вытягивали на веревках. На верхушку опоры мы добирались по лестнице», — пояснил он.

В избушку можно было попасть с помощью “парома” и каната, натянутому к бывшей опоре моста с берега. «Там могли спать четыре человека, был стол, печка, мы ездили туда и зимой», — сказал Хакер.

Этим воспоминаниям четыре года, уже тогда было понятно, что дни избушки сочтены. Но Хакер не жалеет об этом: «Он выполнил свою задачу, он больше не имеет того значения, которое должен был иметь, и о нем некому позаботиться».

Планируемый пешеходный мост соединит Хотешов с Мантовым на другом берегу реки и станет частью международной велосипедной дорожки № 3 из Праги в Регенсбург.

Источник: novinky.cz

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