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Благотворительный концерт Тины Кароль в Праге

Благотворительный концерт Тины Кароль в Праге

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Тина Кароль — легенда украинской сцены — выступит с благотворительным концертом в Праге 30 мая в театре Hybernia.
Благотворительный концерт Тины Кароль в Праге

Тина Кароль — легенда украинской сцены, певица-символ, чьи песни стали саунд-треками к судьбе миллионов украинцев. Она — самая титулованная народная артистка Украины, на чьем счету две высокие музыкальные награды страны «за вклад в развитие музыкальной индустрии».

Ее песня «Украина — это ты» вошла в школьную программу хрестоматии по украинской литературе.

Тина Кароль по праву стала кумиром украинской нации, имея на своем счету десяток сольных программ и самых успешных альбомов в Украине.

Тина ведет активную общественную и благотворительную деятельность под фондом ее имени "Полюс притяжения", оказывая медицинскую помощь больницам Украины.

Европейский тур военного времени — особенный, это моно концерт Тины Кароль, где музыкальное откровение будет вдохновлять и внушать людям надежду, тем самым подчеркивая важность единства в трудное время.

Тина выйдет на сцену одна, без музыкантов, балета и спецэффектов.

«Сцена — это музыкальный фронт, на котором идет борьба за сохранение культурного наследия современной Украины. Сегодня время для единения. Время борьбы за жизнь и жизнь. Мы должны быть вместе, чтобы мир не забыл и не привык к страшным событиям в Украине», — говорит Тина Кароль.

Сольные концерты Тины Кароль — благотворительные. Деньги от продажи билетов будут перечислены в именной фонд певицы, который с 2014 года поддерживает все детские онкобольницы Украины. С началом полномасштабной войны фонд продолжает свою работу, оказывая медицинскую помощь детям.

Приглашаем вас на сольный концерт Тины Кароль! Прикоснитесь частицы Украины, услышьте самый знаменитый голос Украины! Поддержите покупкой билета на концерт украинских детей за их мирное будущее.

Билеты можно приобрести на сайте ticketportal.cz

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