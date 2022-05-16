Крупнейший архитектурный фестиваль Open House открылся в Праге

Здания будут бесплатно доступны к посещению для всех желающих в выходные дни - 21 и 22 мая. Полный список зданий, среди которых есть как государственные, так и частные объекты, опубликован на сайте организации.
В будние дни с 16 по 20 мая в рамках фестиваля состоятся многочисленные мероприятия - лекции, дискуссии, прогулки с гидами. С подробной программой можно ознакомиться тут.
В этом году организация Open House Praha посвятила часть мероприятий юбилеям трех выдающихся чешских архитекторов - Павла Янака, Йоже Плечника и Войтеха Игнаца Ульмана. Так, например, 19 мая пройдет лекция, посвященная нереализованным проектам Плечника.
Отдельного внимания стоит концерт струнного квартета, который состоится 18 мая в 20.00 в уникальном модернистском костеле Пресвятого Сердца Господня в Виноградах. Концерт приурочен к 150-летию архитектора Йоже Плечника, автора проекта костела. В программе концерта музыка чешских композиторов- современников Плечника. Билеты можно приобрести по ссылке.
Организаторы фестиваля уделяют внимание посетителям с физическими недостатками, нарушениями зрения и слуха, для которых в программе предусмотрены специальные экскурсии по некоторым зданиям.
С понедельника, 16 мая, для гостей фестиваля работает информационный центр, где можно приобрести путеводитель по фестивалю и другие материалы.
Адрес центра: Železná 492/18, Прага 1
Время работы пн-пт 10.00-18.00 и сб-вс 9.00-19.00
Автор статьи: Мария Рештованюк, гид