Выставка песчаных скульптур открылась в Чехии

Пять песчаных скульптур украшают набережную под Каменным мостом в чешском городе Писек. Традиционная выставка привлекает как туристов, так и местных жителей, которые могут любоваться творениями из песка, пока их не испортит погода.

Работы созданы компанией академического скульптора Мариана Маршалека, который в прошлом неоднократно выставлял свои скульптуры в Писеке. Другими авторами являются Вацлав Лемон и Йозеф Фалтус.

Как и в предыдущие годы, для своих работ они использовали 60 тонн специального песка. Песок всегда приходится сначала заливать его в деревянные формы и спрессовать, чтобы потом с ним можно было работать.

«Как и в прошлом году, работы со стороны реки ночью подсвечиваются», — сказала Эдита Кучерова из Департамента образования и культуры.

В этом году творения посвящены городам-партнерам Писека – Йичину, словацкому Велькому Кртишу, австрийскому Бад-Леонфельдену и немецкому Деггендорфу и Ветцлару. Они показывают архитектуру этих городов, их атрибуты или памятники, которые связаны с местом.

Как и в предыдущие годы, возле песчаных скульптур на набережной на улице Чехова проходит фотовыставка под открытым небом. На этот раз она посвящена наводнению, обрушившемуся на Писек в 20 веке, и называется «Когда река рассердится» — 20 лет со дня наводнения 2002 года.

Источник: novinky.cz