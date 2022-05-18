Выставка песчаных скульптур открылась в Чехии

Работы созданы компанией академического скульптора Мариана Маршалека, который в прошлом неоднократно выставлял свои скульптуры в Писеке. Другими авторами являются Вацлав Лемон и Йозеф Фалтус.
Как и в предыдущие годы, для своих работ они использовали 60 тонн специального песка. Песок всегда приходится сначала заливать его в деревянные формы и спрессовать, чтобы потом с ним можно было работать.
«Как и в прошлом году, работы со стороны реки ночью подсвечиваются», — сказала Эдита Кучерова из Департамента образования и культуры.
В этом году творения посвящены городам-партнерам Писека – Йичину, словацкому Велькому Кртишу, австрийскому Бад-Леонфельдену и немецкому Деггендорфу и Ветцлару. Они показывают архитектуру этих городов, их атрибуты или памятники, которые связаны с местом.
Как и в предыдущие годы, возле песчаных скульптур на набережной на улице Чехова проходит фотовыставка под открытым небом. На этот раз она посвящена наводнению, обрушившемуся на Писек в 20 веке, и называется «Когда река рассердится» — 20 лет со дня наводнения 2002 года.
Источник: novinky.cz