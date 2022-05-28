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Французский сад у замка Добржиш вновь открыт для посетителей

Французский сад у замка Добржиш вновь открыт для посетителей

420on.cz 125
Французский парк в замке Добржиш вновь открылся для туристов в середине мая после длительного перерыва. Очаровательный сад претерпел дорогостоящую реконструкцию в 2018-2020 годах, но в 2021 году его снова пришлось закрыть из-за реконструкции оранжереи. Таким образом, только в этом году парк открывается во всей своей красе для всех любителей дворцовых садов.
Французский сад у замка Добржиш вновь открыт для посетителей

Спустя три долгих года в замке Добржиш был открыт французский парк, который в период с 2018 по 2022 год был закрыт на реконструкцию. Оросительная система, статуи и фонтан сейчас ремонтируются. В прошлом году была отремонтирована и замковая оранжерея.

Хотя парк открылся в 2020 году, в конце февраля и начале марта 2021 года стали появляться дефекты подпорных стен оранжереи и пришлось снова закрыть парк для посещения. Туристы смогут снова увидеть его с мая 2022 года. 

Французский парк, который сравнивают с Версалем или Шенбрунном, был создан в середине 18 века. Он строго симметричен и разделен на три террасы. Доминантой нижней террасы является круглый фонтан с галереей скульптур. На второй террасе есть прорезная аркада. Весь замковый сад дополняется богатым скульптурным декором, в основном из мастерской скульптора Игнаца Франтишека Платцера. Одной из самых больших работ является скульптурное оформление каскада фонтана на второй террасе, который украшает сцена Napájení Héliových koní.

На самой высокой террасе французского сада находится здание оранжереи. Это одна из самых больших настенных росписей под открытым небом в Европе. Вы можете посетить сад со вторника по воскресенье с 08:00 до 16:30. Вход — 50 крон. Экспозиции в замке находятся на реконструкции и до сих пор закрыты для посетителей. Их открытие ожидается в этом сезоне.

Источник: kudyznudy.cz

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