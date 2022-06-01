На кинофестивале в Карловых Варах представят семь новых чешских фильмов

Предстоящий кинофестиваль, который пройдет в Карловых Варах с 1 по 9 июля, включил в свою основную программу тридцать три фильма с пяти континентов. На 56-м международном кинофестивале также состоится премьера семи чешских фильмов.

В этом году в дополнение к основному конкурсу на 56-м Международном кинофестивале в Карловых Варах впервые будет представлена ​​новая конкурсная секция Proxima — уникальное пространство для режиссеров, которые еще только ожидают выхода на широкую публику, а также известных авторов, ищущих новые выразительные средства для творчества. В отличие от своего предшественника, конкурса «На Восток от Запада», Proxima открыта для работ со всего мира. Премьера семи чешских фильмов состоится в этом году в двух конкурсах и в разделе «Специальный показ».

Среди 33 лент, представленных в мировых (27), международных (3) и европейских (3) премьерах, будут показаны фильмы с пяти континентов. В этом году в Карловых Варах в основной программе будут показаны 13 фильмов, которые соревновались на фестивале в 2021 году, для дебютных показов фестиваль выбрал девять режиссеров. В разнообразной подборке зрителей ждут такие жанры, как мелодрама, антиутопия, романтическая комедия и документальный очерк.

На кинофестивале в этом году не представлено ни одного фильма российского производства, однако, как сообщил художественный директор Карел Ох, фестиваль не намерен бойкотировать российское кино, сообщает Ruski.Radio.cz.

Источник: ceskatelevize.cz