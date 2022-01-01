Дикие животные в чешской столице: 4 августа состоится премьера фильма «Планета Прага»

Фильм режиссера Яна Гошека и продюсера Радима Прохазки показывает разные жизненные стратегии животных в большом городе. Ласточки живут в каменной кладке Карлова моста, жук-олень выбирает садовый ресторан на Малой Стране, кабаны бродят по придорожной забегаловке Просека, а муравьи крадут еду у своих соседей в жилом комплексе Ладви.
В Праге можно также встретить муфлона или серую цаплю. В фильме также представлены, например, виды растений, которые противостоят, казалось бы, негостеприимной среде Смиховского железнодорожного вокзала.
«Мы хотели, чтобы в фильме были не только птицы, хотя обычно их снимать немного проще, но и млекопитающие и насекомые. Мы отобрали типичных представителей какой-то жизненной стратегии, которая помогает им выжить в городе. Некоторым животным повезло, что им почти ничего не нужно менять в своих привычках, в то время как другие виды могут очень гибко приспосабливаться к новой среде. И мы хотели показать это разнообразие и в фильме», — сказал режиссер Ян Гошек.
Источник: novinky.cz
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