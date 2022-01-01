Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Культура
Дикие животные в чешской столице: 4 августа состоится премьера фильма «Планета Прага»

Дикие животные в чешской столице: 4 августа состоится премьера фильма «Планета Прага»

Партнер рубрики:
420on.cz
10 июня
10:18
33
Фильм «Планета Прага» показывает, что мегаполис — это не просто бетонные джунгли. Различные виды диких животных могут здесь жить. Новый фильм покажут в чешских кинотеатрах 4 августа.

Дикие животные в чешской столице: 4 августа состоится премьера фильма «Планета Прага»

Фильм режиссера Яна Гошека и продюсера Радима Прохазки показывает разные жизненные стратегии животных в большом городе. Ласточки живут в каменной кладке Карлова моста, жук-олень выбирает садовый ресторан на Малой Стране, кабаны бродят по придорожной забегаловке Просека, а муравьи крадут еду у своих соседей в жилом комплексе Ладви.

В Праге можно также встретить муфлона или серую цаплю. В фильме также представлены, например, виды растений, которые противостоят, казалось бы, негостеприимной среде Смиховского железнодорожного вокзала.

«Мы хотели, чтобы в фильме были не только птицы, хотя обычно их снимать немного проще, но и млекопитающие и насекомые. Мы отобрали типичных представителей какой-то жизненной стратегии, которая помогает им выжить в городе. Некоторым животным повезло, что им почти ничего не нужно менять в своих привычках, в то время как другие виды могут очень гибко приспосабливаться к новой среде. И мы хотели показать это разнообразие и в фильме», — сказал режиссер Ян Гошек.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь



читайте по теме
Bb1cvign
10 июня
09:32
116
Экономика
Инфляция в Чехии продолжила рост: в мае цены выросли на 16 процентов
Metro
10 июня
08:47
138
Общество
В выходные будет ограничено движение поездов на линии С пражского метрополитена
Dron1
09 июня
20:17
400
Общество
Полиция в Чехии будет следить за водителями с помощью дронов
Untitled_design
09 июня
17:32
8349
Общество
Как на вас повлияли война и санкции? Вопрос читателям от 420on
Последние новости:
Bb1cvign
10 июня
09:32
116
Экономика
Инфляция в Чехии продолжила рост: в мае цены выросли на 16 процентов
Metro
10 июня
08:47
138
Общество
В выходные будет ограничено движение поездов на линии С пражского метрополитена
Dron1
09 июня
20:17
400
Общество
Полиция в Чехии будет следить за водителями с помощью дронов
Untitled_design__2_
09 июня
16:56
10825
Общество
Поезда RegioJet начнут ездить из Праги в Киев в субботу
Untitled_design__1_
09 июня
15:52
520
Общество
В Праге началась четырехдневная ярмарка «Книжный мир». Писательницы из Беларуси и России приехать не смогли
Cupr-rohlik-1180x590-1-768x452
09 июня
15:07
595
Экономика
Основатель Rohlík.cz Томаш Чупр претендует на звание «Предприниматель года»
Benzin_chehia_shtrafy
09 июня
13:37
836
Экономика
Меры правительства против высоких цен на бензин в Чехии не работают
B86a1013-e5a2-4aea-a5aa-2ea0f8b7e509
09 июня
11:03
503
Культура
Музыкальный фестиваль Votvirák Milovice 2022
Ba6tk7
09 июня
09:25
1016
Общество
В Праге будет самый большой планетарий со светодиодной проекцией в мире
Emise_obraze-eu
09 июня
08:51
931
Экономика
Евросоюз одобрил запрет на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
работа
преступность
иностранцы
погода