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Над Брно засияет еще одно солнце. На подробный макет звезды от Брненской обсерватории можно будет посмотреть 11 июля

Над Брно засияет еще одно солнце. На подробный макет звезды от Брненской обсерватории можно будет посмотреть 11 июля

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anastasiia-kn
25 июня
09:00
192
Высота правдоподобно воссозданного макета — десять метров, называется он Гелиосферой и изображает солнечный гигант со струями горячей плазмы и местами сильных извержений, т.е. таким, какими его люди обычно не видят. Это уникальное зрелище.

Над Брно засияет еще одно солнце. На подробный макет звезды от Брненской обсерватории можно будет посмотреть 11 июля

Модель Солнца была создана благодаря его 84 750 снимкам, сделанным NASA в конце 2014 года.

Все изображения были обработаны математическим методом, разработанным математиком из Брно Милославом Друкмюллером. Его изображения солнечной короны буквально стали мировым научным хитом.

Солнце, от которого захватывает дух

«Уникальная форма нашей модели заключается в том, что она фиксирует Солнце в так называемом ультрафиолетовом излучении электромагнитного спектра. На этих длинах волн человеческому глазу станут видны явления, которые он не в состоянии обычно увидеть», — сказал директор Брненской обсерватории Иржи Душек.

Для создания модели потребовалось 2,6 ТБ (терабайт) изображений, что соответствует примерно 750 загруженным фильмам на жесткий диск компьютера.

На модель, созданную Брненской обсерваторией, можно будет посмотреть на Крави-горе в Брно. Гелиосфера там будет представлена ​​публике в понедельник, 11 июля. «Солнце» будет светить всю неделю после наступления темноты. Следующая выставка ожидается в начале августа.

 

Источник: novinky.cz

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