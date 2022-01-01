Куда пойти с 25 июня по 2 июля: фестивали, концерты и шоу в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Prague Metronome Festival в Праге

Когда: 23-25 июня

Крупнейший музыкальный фестиваль Чехии под открытым небом, выступят Beck, Nick Cave, Underworld и другие известные музыканты мировой сцены.

Стоимость: от 1990 крон

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Сольный концерт Тины Кароль в Брно

Когда: 25 июня

Тина выйдет на сцену одна, без музыкантов, балета и спецэффектов. Сольные концерты Тины Кароль – благотворительные. Деньги от продажи билетов будут перечислены в именной фонд певицы, который с 2014 года поддерживает все детские онкобольницы Украины.

Стоимость:От 990 крон

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Фестиваль мороженого в Праге – Prague Ice Cream Festival

Когда: 26 июня

На Prague Ice Cream Festival гостей ждет не только мороженое (будь то джелато, сорбеты, замороженный йогурт, специальное — веганское или bio). Организаторы приготовили развлечения для всей семьи: множество конкурсов и дегустаций.

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Театральное представление «Истории любви для взрослых» в Праге

Когда: 29 июня

Шесть новелл по мотивам произведения польского драматурга Збигнева Ксенджика. «Истории любви для взрослых» — это откровенные разговоры на интимные темы. Спектакль заставит зрителей не только смеяться до слез, но и задуматься о том, что происходит в их жизни и семье.

Стоимость: 790-1490 крон

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Национальный театр Праги: Премьера балета «Ромео и Джульетта»

Когда: до 30 июня

Постановка Прокофьева «Ромео и Джульетта» за 80 лет своего существования прочно заняла место на международных сценах и является одной из основ классического репертуара ведущих мировых коллективов.

Стоимость: от 390 крон

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Театр братьев Форман, Чешская филармония и и Dekkadancers представят спектакль «Книга джунглей»

Когда: до 30 июня

​Театр братьев Форман, Чешская филармония и ансамбль Dekkadancers совместно подготовили театральную музыкально-танцевальную адаптацию «Книги джунглей». Спектакль создан специально для пражского шапито Azyl78.

Стоимость: 1090 крон

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Благотворительный концерт Ольги Поляковой в Праге

Когда: 30 июня и 1 июля

Оля Полякова выступит сольным концертом в Праге. Все средства от концерта будут переданы для помощи Украине.

Стоимость: от 790 крон

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Игра Mad Head Show в новом формате FUN!

Когда: 1 июля

Вас ждут шикарный бар и вкусный кейтеринг от команды Spojka Events.

Кроме того, награждение ждет не только команду, занявшую первое, но и предпоследнее место, а также одну случайно выбранную команду по итогам игры!

Стоимость: 300Kc/чел

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