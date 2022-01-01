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Театр на небе: в Чехии на зрителей «смотрели» гигантские глаза, состоящие из дронов

Театр на небе: в Чехии на зрителей «смотрели» гигантские глаза, состоящие из дронов

Партнер рубрики:
Kochy
26 июня
12:24
420
После двухлетнего перерыва десятки тысяч зрителей собрались на пляжах вокруг плотины Брно и наслаждались Всемирным шоу фейерверков Ignis Brunensis, которому в этом году исполнилось 25 лет. На зрителей «смотрели» гигантские глаза — 200 синхронизированных светодиодных фонарей, оснащенных управляемыми компьютером дронами.

Театр на небе: в Чехии на зрителей «смотрели» гигантские глаза, состоящие из дронов

Первому фейерверку под названием «Пламя страсти» предшествовало беспрецедентное до сих пор в Чехии шоу дронов под названием «Генетика». С помощью двух сотен беспилотников — а это невероятное количество — точно технически в полете и с музыкой, в дополнение к цветовой синхронизации, организаторы показали восторженной публике театр в небе.

«Тематическое представление посвящено Грегору Иоганну Менделю по случаю 200-летия со дня его рождения. Спектакль был создан командой Spektrum Production, которая работала над его созданием несколько месяцев», — сказал Ондржей Моравек из компании-организатора Snip & Co.

В конце этого представления, которое сопровождалось специально подобранной синхронной музыкой, как и в случае фейерверка, на плотину «смотрели» гигантские глаза, состоящие из дронов.

Затем последовал пиромюзикл «Пламя страсти», во время которого команда Ignis Brunensis представила зрителям истории, судьбоносно связанные с пламенем любви, страсти и свободы.

Шоу продолжится в среду, 29 июня, а в следующую субботу, 2 июля, помимо фейерверка, будет еще одно представление с участием дронов под названием Elements.

Вход на шоу бесплатный.

Источник: novinky.cz

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