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ФОТО: Заканчивается подготовка к карловарскому фестивалю — в пятницу состоится открытие

ФОТО: Заканчивается подготовка к карловарскому фестивалю — в пятницу состоится открытие

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
29 июня
17:05
254
До открытия 56-го Карловарского международного кинофестиваля осталось чуть более суток.

ФОТО: Заканчивается подготовка к карловарскому фестивалю — в пятницу состоится открытие

Организаторы почти подготовили все, что необходимо для успешного проведения мероприятия. Художественный руководитель Карел Ох добавил, что зрителей ждут около 170 художественных и документальных фильмов.


Источник: novinky.cz

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