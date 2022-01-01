ФОТО: Заканчивается подготовка к карловарскому фестивалю — в пятницу состоится открытие

29 июня
17:05
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До открытия 56-го Карловарского международного кинофестиваля осталось чуть более суток.
Организаторы почти подготовили все, что необходимо для успешного проведения мероприятия. Художественный руководитель Карел Ох добавил, что зрителей ждут около 170 художественных и документальных фильмов.
Источник: novinky.cz
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