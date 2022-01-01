Куда пойти с 9 июля по 15 июля: фестивали, концерты и шоу в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

BOHEMIA JAZZ FEST 2022

Когда: 11-12 июля

Bohemia JazzFest — это ежегодный музыкальный фестиваль, который проходит летом с 2005 года в Чешской Республике, особенно на площадях исторических городов (например, Домажлице, Табор, Писек, Прахатице и т. д.). В Праге концерты пройдут на Староместской площади 11 и 12 июля.

Стоимость: бесплатно

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ФРАНЦУЗСКИЙ РЫНОК НА КАМПЕ

С 12 по 17 июля на Кампе снова можно будет провести время в атмосфере Франции. Круасcаны, сыр, улитки, хрустящие багеты, вино и устрицы — все это и не только ждет вас на французском рынке, полном гастрономических впечатлений.

Стоимость: бесплатно

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ШОУ MAGICKÁ FONTÁNA 2022

Спектакль «Волшебный фонтан» (Magická fontána 2022) сочетает в себе современные технологические эффекты с монументальной работой чешского гения Франтишека Кржижика. Потрясающее часовое цирковое представление огненных акробатов, танцоров света и живых музыкантов.

Стоимость: 1150 крон

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ЛЕТНИЙ ШЕКСПИРОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ПРАГЕ

В этом году Летний шекспировский фестиваль (Letní Shakespearovské Slavnosti) вернется на сцену под открытым небом в Праге, Остраве и Братиславе. Во время фестиваля с 28 июня по 2 сентября зрители смогут увидеть более 150 спектаклей.

Стоимость: от 200 крон

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ТЕАТР «ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО» У ЖИЖКОВСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ

В этом году у Жижковской телебашни вновь откроется летняя сцена театра «Калих» в рамках проекта «Звездное лето». С 28 июня до 7 сентября запланировано почти 60 театральных постановок и концертов.

Стоимость: от 499 крон

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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ COLOURS OF OSTRAVA

Colours of Ostrava — ежегодный мультижанровый музыкальный фестиваль — пройдет в Чехии с 13 по 16 июля в Остраве.

Стоимость: от 2390 крон

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