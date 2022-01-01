НОЧЬ КРЕПОСТЕЙ И ЗАМКОВ В ЧЕХИИ — 2022

Приближается одно из главных событий летнего сезона, когда до позднего вечера будут открыты для посещения десятки крепостей, замков, дворцов, вилл, монастырей и костелов по всей Чехии. Не забудьте внести дату 27 августа в свой календарь.

Акция «Ночь крепостей и замков» ведет свою историю с 2010 года. Тогда вечером 4 сентября состоялось «нулевое» событие, к которому присоединилось 38 объектов — 34 государственных и четыре частных. Теперь фестиваль охватывает десятки памятников во всех регионах Чешской Республики. Не дайте слову «ночь» ввести вас в заблуждение: речь скорее идет о вечере, и большинство объектов распахнут двери в интервале между 19:00 и 21:00-23:00.

Памятники не только открываются в необычное время, но и предлагают посетителям нетрадиционную программу, включая экскурсии при свечах или с фонариками, театральные инсценировки (в том числе по мотивам жутковатых легенд), кукольные представления, концерты средневековой музыки, дегустации блюд, приготовленных по старинным рецептам на исторических кухнях, фейерверки и многое другое.

В этом году акция пройдет в субботу, 27 августа. Как и каждый год, Национальное управление памятников (NPÚ) назначает «хедлайнера» программы — объект, где будут проходить основные события.

Полную программу Ночи крепостей и замков — 2022 с разделением по регионам Чехии можно узнать на сайте Национального управления памятников.