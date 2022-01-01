Куда пойти с 15 по 22 июля: фестивали, концерты и шоу в Чехии

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ COLOURS OF OSTRAVA
Когда: с 13 по 16 июля.
Colours of Ostrava — ежегодный мультижанровый музыкальный фестиваль. Здесь ежегодно выступает более 150 групп и диджеев, проходят пресс-конференции, кинопоказы, воркшопы и театральные представления.
Стоимость: от 2390 крон
«KONCERT PRO UKRAJINU» — БОЛЬШОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ПРАГЕ И БРНО В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ
Когда: 15 июля
В концерте примут участие следующие украинские исполнители: Александр Пономарёв, Ирина Федышин и Михаил Хома (Dzidzio). Поддержите Украину – покупайте билеты и приходите послушать украинскую песню.
Стоимость: от 790 крон
LATINO STREET FOOD 2022
Когда: 16 июля
В субботу, 16 июля, на Смиховской набережной в Праге пройдет Latino street food 2022. Здесь можно будет попробовать мексиканские буррито, тако, рубленую свинину, испанскую паэлью, бразильскую фейжоаду, венесуэльские арепы или блинчики с мясом, сочные чурраско, аргентинские стейки, кубинские сэндвичи и др.
ФРАНЦУЗСКИЙ РЫНОК НА КАМПЕ
Когда: с 12 по 17 июля
На Кампе снова можно будет провести время в атмосфере Франции. Круасcаны, сыр, улитки, хрустящие багеты, вино и устрицы — все это и не только ждет вас на французском рынке, полном гастрономических впечатлений.
ИГРЫ MAD HEAD В ПРАГЕ
Когда: 15, 19 и 30 июля
В этом месяце запланированы еще три игры Mad Head Show! Ловите расписание, помечайте дни в календаре, собирайте команду и приходите — регистрация на ближайшие игры 15 и 19 июля уже открыта!
Стоимость: 300 крон/1 человек
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