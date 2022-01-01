Куда пойти с 15 по 22 июля: фестивали, концерты и шоу в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ COLOURS OF OSTRAVA

Когда: с 13 по 16 июля.

Colours of Ostrava — ежегодный мультижанровый музыкальный фестиваль. Здесь ежегодно выступает более 150 групп и диджеев, проходят пресс-конференции, кинопоказы, воркшопы и театральные представления.

Стоимость: от 2390 крон

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«KONCERT PRO UKRAJINU» — БОЛЬШОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ПРАГЕ И БРНО В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ

Когда: 15 июля

В концерте примут участие следующие украинские исполнители: Александр Пономарёв, Ирина Федышин и Михаил Хома (Dzidzio). Поддержите Украину – покупайте билеты и приходите послушать украинскую песню.

Стоимость: от 790 крон

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LATINO STREET FOOD 2022

Когда: 16 июля

В субботу, 16 июля, на Смиховской набережной в Праге пройдет Latino street food 2022. Здесь можно будет попробовать мексиканские буррито, тако, рубленую свинину, испанскую паэлью, бразильскую фейжоаду, венесуэльские арепы или блинчики с мясом, сочные чурраско, аргентинские стейки, кубинские сэндвичи и др.

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ФРАНЦУЗСКИЙ РЫНОК НА КАМПЕ

Когда: с 12 по 17 июля

На Кампе снова можно будет провести время в атмосфере Франции. Круасcаны, сыр, улитки, хрустящие багеты, вино и устрицы — все это и не только ждет вас на французском рынке, полном гастрономических впечатлений.

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ИГРЫ MAD HEAD В ПРАГЕ

Когда: 15, 19 и 30 июля

В этом месяце запланированы еще три игры Mad Head Show! Ловите расписание, помечайте дни в календаре, собирайте команду и приходите — регистрация на ближайшие игры 15 и 19 июля уже открыта!

Стоимость: 300 крон/1 человек

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