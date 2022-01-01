Куда пойти с 30 июля по 5 августа: развлечения на открытом воздухе, шоу и праздники в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

САМОСБОР ЕЖЕВИКИ НА ПЛАНТАЦИИ НЕДАЛЕКО ОТ СТАРА-БОЛЕСЛАВ

Когда: с 28 июля до 11 сентября

Ежевика на плантации крупная, обычно ее собирают стоя с высоких кустов (для сбора не нужно наклоняться или становиться на колени). Таким образом, сбор урожая несравненно проще, чем сбор, например, клубники или черники.

Стоимость: от 110 крон за кг

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ИЮЛЬСКАЯ БАРАХОЛКА HEŘMAŇÁK

Когда: 30 июля

Приходите на Řezáčovo náměstí в последнюю субботу июля и получите массу удовольствия от шоппинга. Будут продаваться как предметы первой необходимости, так и милые «ненужные», но милые сердцу вещи. Пообщайтесь с хорошими людьми и отдохните в тени деревьев от жары.

Стоимость: за покупку товаров

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ИГРА MAD HEAD В ПРАГЕ

Когда: 30 июля

Классическая игра Mad Head в Spojka Events, по адресу Pernerova 35. Начало игры в 19:00, open doors с 18:00.

Стоимость: 300 крон за человека

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ГРУППА THE HARDKISS В ПРАГЕ

Когда: 31 июля

В музыке THE HARDKISS гармонично смешиваются рок, поп и электронная музыка. Группа создана в 2011 году и постоянно развивается – творчество приобретает новые смыслы, оставаясь при этом одновременно трогательным и драйвовым, мощным и нежным.

Стоимость: от 890 крон

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ЧЕРНИЧНЫЙ ПРАЗДНИК В ЛАВАНДОВОЙ ДОЛИНЕ

Когда: 1 августа

Помечтайте, прогуливаясь по лавандовой долине. С хорошим настроением и улыбкой на лице вы заново откроете для себя то, что передавали нам наши бабушки и дедушки, а мы забыли — традиции, обычаи и праздники чешского календаря. Пообедайте блюдами из меню, где использованы только органические продукты и напитки с близлежащих ферм, садов и огородов. Устройтесь поудобнее в креслах, шезлонгах или на взятых в аренду пледах под приятную музыку — отдохните душой и телом!

Стоимость: 199 крон

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ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР «У КЕПЛЕРА» В ПРАГЕ

Когда: с 9 июня по 10 сентября

До сентября приходите насладиться чешскими фильмами на открытом воздухе после наступления темноты. Можно взять с собой четвероногого питомца, но обязательно на поводке.

Стоимость: от 100 крон

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ШОУ MAGICKÁ FONTÁNA 2022

Когда: С 3 июня по 27 августа

Великолепное культурное представление под открытым небом сочетает в себе новый цирк и современные технологические эффекты с монументальной работой чешского изобретателя Франтишека Кржижика.

Зрителей ждут естественная комбинация огня и воды, а также зажигательные выступления танцоров света и огненных акробатов.

Стоимость: 1150 крон

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