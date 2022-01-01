В природном театре Дивока Шарка покажут оперу Бедржиха Сметаны «Две вдовы»

Природный театр Дивока Шарка продолжает традиции прошлых лет и 4 сентября представит комическую оперу Бедржиха Сметаны «Две вдовы». Солисты, оркестр, хор и балет Национального театра выступят в местах с богатой театральной историей. Как и в предыдущие годы, вход бесплатный.

Такие спектакли проводятся с 2015 года — в Дивоке Шарке можно было увидеть «Проданную невесту», «Русалку» и другие произведения. Каждый год их посещают более 10 000 человек.

«Мы по-прежнему хотим, если это возможно, продолжить традицию представления чешского музыкального репертуара», — объясняют организаторы. «Две вдовы» — это действительно так называемая салонная опера, но мы постараемся максимально разыграть сюжет, чтобы не было скучно».

Источник: vstupzdarma.cz