Куда пойти с 6 по 12 августа: фестивали, выставки и представления в Чехии

ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ LETNÍ LETNÁ В ПРАГЕ
Когда: с 11 по 31 августа
Международный Фестиваль «Letní Letná» — единственное шоу такого рода и размаха в Чешской Республике и соседних странах. Помимо вечерних представлений посетителей ждет насыщенная театральная программа для детей.
Стоимость: от 120 крон
ТЕАТР «ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО» У ЖИЖКОВСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ
Когда: с 28 июня до 7 сентября
В этом году у Жижковской телебашни вновь откроется летняя сцена театра «Калих» в рамках проекта «Звездное лето». С 28 июня до 7 сентября запланировано почти 60 театральных постановок и концертов.
Стоимость: от 199 крон
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «САНДАРМОХ — МЕСТО, ГДЕ У ДЕРЕВЬЕВ ЕСТЬ ЛИЦА»
Когда: с 2 по 28 августа
Выставка посвящена мемориалу Сандармох в Карелии, месту расстрелов времен сталинского террора 1937-1938 годов, и его первооткрывателю Юрию Дмитриеву, заключенному в тюрьму нынешним российским режимом.
Стоимость: бесплатно
ВЫСТАВКА «СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» В БРНО
Когда: с 26 апреля по 30 сентября
Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» — это уникальный образовательный проект, который будет интересен для посетителей всех возрастов, а также для семейного посещения. На выставке представлено более 1 000 экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в гробнице, в том числе копия посмертной маски Тутанхамона, позолоченный саркофаг, статуи и украшения. Команда художников, музейных реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов. Площадь выставки превышает 2000 квадратных метров.
Стоимость: от 320 крон
ВРТБОВСКИЙ САД В ПРАГЕ
Когда: с 04 апреля по 30 сентября
После сложной реконструкции, проведенной в 1991-1998 годах, Вртбовский сад снова открыт для посещения. Вртбовский сад является охраняемым памятником культуры 1-й степени и внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО, сад принадлежит столице Праге.
Стоимость: 100 крон
ФЕСТИВАЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ИСКУССТВА LANDSCAPE FESTIVAL В ПРАГЕ
Когда: с 21 июня по 2 октября
Мероприятие, которое традиционно затрагивает широкий контекст архитектуры, ландшафта, общественного пространства и искусства, на этот раз сосредоточится на преобразовании местностей четырех пражских транспортных и инфраструктурных узлов: Жижковской товарной станции, остановок Либень и Пальмовка, территории у автобусного вокзала Флоренц, вокзалов Масарика и Креновка, а также Смихова.
Стоимость: бесплатно
ВЫСТАВКА BAŤA: BOTY VŠEM!
Когда: с 26 мая по 2 октября
На выставке представлена избранная обувь и модные тенденции первой половины 20 века. Обувь, заимствованная из Музея Юго-Восточной Моравии в Злине, дополняется старинной одеждой из модных пражских салонов и аксессуарами из коллекций Музея города Праги, также представлены рекламные буклеты, гравюры и фотографии 30-х годов 20 века.
Стоимость: от 70 крон
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