Куда пойти с 6 по 12 августа: фестивали, выставки и представления в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ LETNÍ LETNÁ В ПРАГЕ

Когда: с 11 по 31 августа

Международный Фестиваль «Letní Letná» — единственное шоу такого рода и размаха в Чешской Республике и соседних странах. Помимо вечерних представлений посетителей ждет насыщенная театральная программа для детей.

Стоимость: от 120 крон

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ТЕАТР «ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО» У ЖИЖКОВСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ

Когда: с 28 июня до 7 сентября

​В этом году у Жижковской телебашни вновь откроется летняя сцена театра «Калих» в рамках проекта «Звездное лето». С 28 июня до 7 сентября запланировано почти 60 театральных постановок и концертов.

Стоимость: от 199 крон

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ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «САНДАРМОХ — МЕСТО, ГДЕ У ДЕРЕВЬЕВ ЕСТЬ ЛИЦА»

Когда: с 2 по 28 августа

Выставка посвящена мемориалу Сандармох в Карелии, месту расстрелов времен сталинского террора 1937-1938 годов, и его первооткрывателю Юрию Дмитриеву, заключенному в тюрьму нынешним российским режимом.

Стоимость: бесплатно

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ВЫСТАВКА «СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» В БРНО

Когда: с 26 апреля по 30 сентября

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» — это уникальный образовательный проект, который будет интересен для посетителей всех возрастов, а также для семейного посещения. На выставке представлено более 1 000 экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в гробнице, в том числе копия посмертной маски Тутанхамона, позолоченный саркофаг, статуи и украшения. Команда художников, музейных реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов. Площадь выставки превышает 2000 квадратных метров.

Стоимость: от 320 крон

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ВРТБОВСКИЙ САД В ПРАГЕ

Когда: с 04 апреля по 30 сентября

После сложной реконструкции, проведенной в 1991-1998 годах, Вртбовский сад снова открыт для посещения. Вртбовский сад является охраняемым памятником культуры 1-й степени и внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО, сад принадлежит столице Праге.

Стоимость: 100 крон

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ФЕСТИВАЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ИСКУССТВА LANDSCAPE FESTIVAL В ПРАГЕ

Когда: с 21 июня по 2 октября

Мероприятие, которое традиционно затрагивает широкий контекст архитектуры, ландшафта, общественного пространства и искусства, на этот раз сосредоточится на преобразовании местностей четырех пражских транспортных и инфраструктурных узлов: Жижковской товарной станции, остановок Либень и Пальмовка, территории у автобусного вокзала Флоренц, вокзалов Масарика и Креновка, а также Смихова.

Стоимость: бесплатно

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ВЫСТАВКА BAŤA: BOTY VŠEM!

Когда: с 26 мая по 2 октября

На выставке представлена ​​избранная обувь и модные тенденции первой половины 20 века. Обувь, заимствованная из Музея Юго-Восточной Моравии в Злине, дополняется старинной одеждой из модных пражских салонов и аксессуарами из коллекций Музея города Праги, также представлены рекламные буклеты, гравюры и фотографии 30-х годов 20 века.

Стоимость: от 70 крон

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