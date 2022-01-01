В Чехии археологи обнаружили средневековую кухню с вымытой посудой

​Вымытую посуду с деревянной ложкой и печью или сотни стеклянных колец от ожерелья спустя 600 лет обнаружили археологи под одним из домов на улице Кржижикова в историческом центре города Новы Йичин. Специалисты нашли клад в рамках археологических изысканий перед реконструкцией здания.

«Я даже не хотела вскрывать полы», — рассказала хозяйка дома Мартина Сайдлова, которая была удивлена ​​находкой.

Приятно удивлены были и археологи из Остравского отделения Института национальных памятников (NPÚ) и Новоичинского музея.

«Исторические слои под существующими полами не были нарушены коммуникациями, поэтому мы запечатлели и задокументировали печь и очаг целиком. Так же и керамические емкости, которые, по-видимому, высохли после мытья, потому что в них не было следов еды. У них были крышки и деревянные ложки», — рассказал археолог NPÚ Франтишек Коларж.

Под полом бывшей дворовой комнаты эпохи Возрождения они также обнаружили деформированную огнем железную решетку, которая находилась на первоначальном деревянном полу возле печи. Здесь были также сотни стеклянных колец от ожерелья, висячий замок для дверей или сундуков, вилы с тремя зубьями и наконечник копья.

«Находка уникальна тем, что остатки средневековых кухонь обычно не встречаются в городских домах, тем более в таком сложном состоянии. Из-за строительных модификаций дома от средневековья до наших дней обычно полностью исчезают», — пояснил Коларж.

По словам археолога Новоичинского музея Павла Стабравы, есть простое объяснение тому факту, что средневековая кухня и ее оборудование сохранились в течение 600 лет.

«Первоначальный средневековый дом, в котором была кухня, сгорел в 15 веке, возможно, как часть гуситского завоевания города в 1427 году. После этого люди снесли остатки сгоревших домов и построили на этом месте новые жилища, — сказал он, добавив, что средневековый дом был деревянным, а стены его были обмазаны глиной, так называемой штукатуркой.

После консервации найденные артефакты будут храниться в хранилищах Новойичинского музея.

Источник: novinky.cz

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