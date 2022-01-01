Куда пойти с 13 по 19 августа: концерты, фестивали и вечеринки в Чехии

КОМИК СЛАВА КОМИССАРЕНКО 13 АВГУСТА ВЫСТУПИТ В ПРАГЕ
Когда: 13 августа
Не смеяться над шутками Славы мега сложно. Комик всегда выбирает темы не только максимально актуальные, но и всем понятные. Доказательство чему-миллионы просмотров выступлений Славы Комиссаренко на YOUTUBE. Подача юмора в исполнении Славы Комиссаренко – больше похожа на ведение личного дневника, у автора которого замечательное чувство юмора.
Стоимость: от 790 крон
В ПРАГЕ ОТКРЫЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ЛГБТ — PRAGUE PRIDE
Когда: с 8 по 14 августа
В течение недели пройдет более 150 культурных, общественных, спортивных и других событий. Большой гей-парад по традиции запланирован на субботу,13 августа. Начнется он на Вацлавской площади в Праге.
Стоимость: бесплатно, доступ в партнёрскую зону от 1500 крон
ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ LETNÍ LETNÁ В ПРАГЕ
Когда: с 11 по 31 августа
Международный Фестиваль «Letní Letná» — единственное шоу такого рода и размаха в Чешской Республике и соседних странах. Помимо вечерних представлений посетителей ждет насыщенная театральная программа для детей.
Стоимость: от 120 крон
ЭКСКУРСИЯ НА ТРАМВАЕ T3 COUPÉ – «ПРАГА И ПИВО»
Когда: 18 августа
Хотите узнать много интересного о пивоваренной индустрии в Праге? Тогда это экскурсия для вас. 18 августа все желающие могут прокатиться по чешской столице на трамвае T3 Coupé вместе с гидом, который расскажет где варят пиво в Праге.
Стоимость: 350 крон
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «САНДАРМОХ — МЕСТО, ГДЕ У ДЕРЕВЬЕВ ЕСТЬ ЛИЦА»
Когда: с 2 по 28 августа
Выставка посвящена мемориалу Сандармох в Карелии, месту расстрелов времен сталинского террора 1937-1938 годов, и его первооткрывателю Юрию Дмитриеву, заключенному в тюрьму нынешним российским режимом.
Стоимость: бесплатно
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ОКЕАН ЭЛЬЗЫ» В ПРАГЕ
Когда: 19 августа
Средства от продажи билетов будут переданы на помощь детям, пострадавшим во время войны, беженцам, а также защитникам Украины.
Стоимость: от 900 крон
БОЛЬШАЯ ВЕЧЕРИНКА 90-Х В RETRO MUSIC HALL
Когда: 19 августа
Долгожданная большая вечеринка 90-х в RETRO MUSIC HALL! Наконец-то мы снова окунёмся в атмосферу тех лет, зажигая под любимые хиты в кругу стильно одетых друзей!
Стоимость: от 300 крон
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