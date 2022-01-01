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Куда пойти с 13 по 19 августа: концерты, фестивали и вечеринки в Чехии

Куда пойти с 13 по 19 августа: концерты, фестивали и вечеринки в Чехии

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anastasiia-kn
11 августа
13:20
141
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 13 по 19 августа: концерты, фестивали и вечеринки в Чехии

КОМИК СЛАВА КОМИССАРЕНКО 13 АВГУСТА ВЫСТУПИТ В ПРАГЕ

Когда: 13  августа

Не смеяться над шутками Славы мега сложно. Комик всегда выбирает темы не только максимально актуальные, но и всем понятные. Доказательство чему-миллионы просмотров выступлений Славы Комиссаренко на YOUTUBE. Подача юмора в исполнении Славы Комиссаренко – больше похожа на ведение личного дневника, у автора которого замечательное чувство юмора. 

Стоимость: от 790 крон

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В ПРАГЕ ОТКРЫЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ЛГБТ — PRAGUE PRIDE

Когда: с 8 по 14 августа

В течение недели пройдет более 150 культурных, общественных, спортивных и других событий. Большой гей-парад по традиции запланирован на субботу,13 августа. Начнется он на Вацлавской площади в Праге.

Стоимость: бесплатно, доступ в партнёрскую зону от 1500 крон

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ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ LETNÍ LETNÁ В ПРАГЕ

Когда: с 11 по 31 августа

Международный Фестиваль «Letní Letná» — единственное шоу такого рода и размаха в Чешской Республике и соседних странах. Помимо вечерних представлений посетителей ждет насыщенная театральная программа для детей.

Стоимость: от 120 крон

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ЭКСКУРСИЯ НА ТРАМВАЕ T3 COUPÉ – «ПРАГА И ПИВО»

Когда: 18 августа

Хотите узнать много интересного о пивоваренной индустрии в Праге? Тогда это экскурсия для вас. 18 августа все желающие могут прокатиться по чешской столице на трамвае T3 Coupé вместе с гидом, который расскажет где варят пиво в Праге.

Стоимость: 350 крон

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ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «САНДАРМОХ — МЕСТО, ГДЕ У ДЕРЕВЬЕВ ЕСТЬ ЛИЦА»

Когда: с 2 по 28 августа

Выставка посвящена мемориалу Сандармох в Карелии, месту расстрелов времен сталинского террора 1937-1938 годов, и его первооткрывателю Юрию Дмитриеву, заключенному в тюрьму нынешним российским режимом.

Стоимость: бесплатно

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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ОКЕАН ЭЛЬЗЫ» В ПРАГЕ

Когда: 19 августа

Средства от продажи билетов будут переданы на помощь детям, пострадавшим во время войны, беженцам, а также защитникам Украины.

Стоимость: от 900 крон

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БОЛЬШАЯ ВЕЧЕРИНКА 90-Х В RETRO MUSIC HALL

Когда: 19 августа

Долгожданная большая вечеринка 90-х в RETRO MUSIC HALL! Наконец-то мы снова окунёмся в атмосферу тех лет, зажигая под любимые хиты в кругу стильно одетых друзей!

Стоимость: от 300 крон

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