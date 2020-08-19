Куда пойти с 20 по 26 августа: флешмобы, фестивали и выставки в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

ФЛЕШМОБ RED CARPET FOR U. КРАСНАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ ВСЕХ!

Когда: 20 августа

«Просто приходи, будь собой и проживи свой звездный час! Твоей наградой будет фото тебя в твой звездный час на красной дорожке от наших профессиональных фотографов. Образ — на твое усмотрение», — пишут организаторы.

Стоимость: бесплатно

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ФЕСТИВАЛЬ ВИНА НА СТРЕЛЕЦКОМ ОСТРОВЕ

Когда: 19 и 20 августа

Остановитесь на бокальчик вина во время прогулки по Праге. Лучшие вина со всего мира ждут вас! Дегустация сопровождается приятной живой музыкой, а впечатления дополняются современной гастрономией и тематическими конкурсами на сцене.

Стоимость: 100 крон

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ЕВРОПЕЙСКИЙ STAND UP ФЕСТИВАЛЬ

Когда: с 18 по 21 августа

Впервые в Чехии состоится масштабный Европейский Stand Up фестиваль, где выступят крутые комики со всей Европы.

«Не пропусти это юмористическое событие! Покупай билеты сразу на все мероприятия и увидимся на первом большом европейском фестивале стендапа в Праге!», — приглашают организаторы.

Стоимость: 890 крон

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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ NEVERMORE 68

Когда: 21 августа

В программе – чешские и украинские музыканты: Brunettes Shoot Blondes, Lenka Dusilová, Nylon Jail, Birdsy. Кроме концерта, гости увидят выставку снимков Вацлава Бердыха времен оккупации 1968 года и фото Веры Бланш и Эдуарда Крыжановского, снятые в Украине с начала российского вторжения.

Стоимость: добровольный взнос

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НА ПИВО С МЭРОМ! NA PIVO S PRIMÁTOREM!

Когда: 22 августа

«Приглашаю на дружескую беседу о Праге за пивом или лимонадом с мэром и вице-мэром десятого округа Яной Комрсковой. Мы откроем специальную бочку с пивом, а гармонисты Иван Бартош и Микулаш Ферйенчик будудт играть нам для создания хорошего настроения», — написал мэр чешской столицы в сети Facebook.

Стоимость: бесплтано

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ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ LETNÍ LETNÁ В ПРАГЕ

Когда: с 11 по 31 августа

Международный Фестиваль «Letní Letná» — единственное шоу такого рода и размаха в Чешской Республике и соседних странах. Помимо вечерних представлений посетителей ждет насыщенная театральная программа для детей.

Стоимость: от 120 крон

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ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «САНДАРМОХ — МЕСТО, ГДЕ У ДЕРЕВЬЕВ ЕСТЬ ЛИЦА»

Когда: с 2 по 28 августа

Выставка посвящена мемориалу Сандармох в Карелии, месту расстрелов времен сталинского террора 1937-1938 годов, и его первооткрывателю Юрию Дмитриеву, заключенному в тюрьму нынешним российским режимом.

Стоимость: бесплатно

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ТЕАТР «ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО» У ЖИЖКОВСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ

Когда: с 28 июня до 7 сентября

​В этом году у Жижковской телебашни вновь откроется летняя сцена театра «Калих» в рамках проекта «Звездное лето». С 28 июня до 7 сентября запланировано почти 60 театральных постановок и концертов.

Стоимость: от 199 крон

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