Куда пойти с 27 августа по 2 сентября: концерты, фестивали и выставки в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

НОЧЬ КРЕПОСТЕЙ И ЗАМКОВ В ЧЕХИИ — 2022

Когда: 27 августа

​Приближается одно из главных событий летнего сезона, когда до позднего вечера будут открыты для посещения десятки крепостей, замков, дворцов, вилл, монастырей и костелов по всей Чехии.

Стоимость: от 170 крон

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КОНЦЕРТ «БУМБОКС» В ПРАГЕ

Когда: 28 августа

«Приглашаем всех на концерт в Прагу. Чем больше билетов мы продаем, тем больше средств мы можем собрать. Понятно для чего, — говорится в сообщении группы в Facebook. — Это не обычный пресс-релиз, это сообщение для друзей — расскажите о концерте, покупайте билеты и до встречи».

Стоимость: от 990 крон

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ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «САНДАРМОХ — МЕСТО, ГДЕ У ДЕРЕВЬЕВ ЕСТЬ ЛИЦА»

Когда: проходит сейчас (до 28 августа)

Выставка посвящена мемориалу Сандармох в Карелии, месту расстрелов времен сталинского террора 1937-1938 годов, и его первооткрывателю Юрию Дмитриеву, заключенному в тюрьму нынешним российским режимом.

Стоимость: бесплатно

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ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ LETNÍ LETNÁ В ПРАГЕ

Когда: проходит сейчас (до 31 августа)

Международный Фестиваль «Letní Letná» — единственное шоу такого рода и размаха в Чешской Республике и соседних странах. Помимо вечерних представлений посетителей ждет насыщенная театральная программа для детей.

Стоимость: от 120 крон

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ЛЕТНИЙ ШЕКСПИРОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ПРАГЕ

Когда: проходит сейчас (до 2 сентября)

В этом году Летний шекспировский фестиваль (Letní Shakespearovské Slavnosti) вернется на сцену под открытым небом в Праге, Остраве и Братиславе. Во время фестиваля с 28 июня по 2 сентября зрители смогут увидеть более 150 спектаклей.

Стоимость: от 200 крон

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ТЕАТР «ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО» У ЖИЖКОВСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ

Когда: проходит сейчас (до 7 сентября)

​В этом году у Жижковской телебашни вновь откроется летняя сцена театра «Калих» в рамках проекта «Звездное лето». С 28 июня до 7 сентября запланировано почти 60 театральных постановок и концертов.

Стоимость: от 199 крон

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САМОСБОР ЕЖЕВИКИ НА ПЛАНТАЦИИ НЕДАЛЕКО ОТ СТАРА-БОЛЕСЛАВ

Когда: проходит сейчас (до 4 сентября) — уточняйте у организатора

Ежевика на плантации крупная, обычно ее собирают стоя с высоких кустов (для сбора не нужно наклоняться или становиться на колени). Таким образом, сбор урожая несравненно проще, чем сбор, например, клубники или черники.

Стоимость: от 110 крон за кг

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