Куда пойти с 27 августа по 2 сентября: концерты, фестивали и выставки в Чехии

НОЧЬ КРЕПОСТЕЙ И ЗАМКОВ В ЧЕХИИ — 2022
Когда: 27 августа
Приближается одно из главных событий летнего сезона, когда до позднего вечера будут открыты для посещения десятки крепостей, замков, дворцов, вилл, монастырей и костелов по всей Чехии.
Стоимость: от 170 крон
КОНЦЕРТ «БУМБОКС» В ПРАГЕ
Когда: 28 августа
«Приглашаем всех на концерт в Прагу. Чем больше билетов мы продаем, тем больше средств мы можем собрать. Понятно для чего, — говорится в сообщении группы в Facebook. — Это не обычный пресс-релиз, это сообщение для друзей — расскажите о концерте, покупайте билеты и до встречи».
Стоимость: от 990 крон
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «САНДАРМОХ — МЕСТО, ГДЕ У ДЕРЕВЬЕВ ЕСТЬ ЛИЦА»
Когда: проходит сейчас (до 28 августа)
Выставка посвящена мемориалу Сандармох в Карелии, месту расстрелов времен сталинского террора 1937-1938 годов, и его первооткрывателю Юрию Дмитриеву, заключенному в тюрьму нынешним российским режимом.
Стоимость: бесплатно
ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ LETNÍ LETNÁ В ПРАГЕ
Когда: проходит сейчас (до 31 августа)
Международный Фестиваль «Letní Letná» — единственное шоу такого рода и размаха в Чешской Республике и соседних странах. Помимо вечерних представлений посетителей ждет насыщенная театральная программа для детей.
Стоимость: от 120 крон
ЛЕТНИЙ ШЕКСПИРОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ПРАГЕ
Когда: проходит сейчас (до 2 сентября)
В этом году Летний шекспировский фестиваль (Letní Shakespearovské Slavnosti) вернется на сцену под открытым небом в Праге, Остраве и Братиславе. Во время фестиваля с 28 июня по 2 сентября зрители смогут увидеть более 150 спектаклей.
Стоимость: от 200 крон
ТЕАТР «ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО» У ЖИЖКОВСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ
Когда: проходит сейчас (до 7 сентября)
В этом году у Жижковской телебашни вновь откроется летняя сцена театра «Калих» в рамках проекта «Звездное лето». С 28 июня до 7 сентября запланировано почти 60 театральных постановок и концертов.
Стоимость: от 199 крон
САМОСБОР ЕЖЕВИКИ НА ПЛАНТАЦИИ НЕДАЛЕКО ОТ СТАРА-БОЛЕСЛАВ
Когда: проходит сейчас (до 4 сентября) — уточняйте у организатора
Ежевика на плантации крупная, обычно ее собирают стоя с высоких кустов (для сбора не нужно наклоняться или становиться на колени). Таким образом, сбор урожая несравненно проще, чем сбор, например, клубники или черники.
Стоимость: от 110 крон за кг
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