Концерт Noize MC в Праге

Артист готовит особенную программу, состоящую из знаковых песен за все 19 лет существования группы, а также свежие треки с нового, уже нашумевшего, альбома «Выход в город». На этом выступлении будет всё, за что мы так любим в Noize MC: индивидуальный музыкальный почерк, саркастический рэп на злободневные темы, чувственные, романтические песни под гитару, а также уникальный фристайлерский талант Ивана Алексеева — кто хотя бы раз слышал, не забудет этот перформанс никогда!
Залы в весеннем благотворительном туре Noize MC вместе с Монеточкой заполнялись за считанные часы.
На этот раз Ваня приедет с полным составом своей группы. Один из ключевых артистов современности, пробирающие тексты и дикий драйв его ребят – это лучшее сочетание для живого концерта.
11 октября 2022
20:00 (вход с 19:00)
Lucerna Velký Sál
Билеты в сети GoOut.
Фан-зона у сцены – 1450 крон
Стандарт – 1200 крон
Сидячий балкон – 2500 крон