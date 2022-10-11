Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Культура
Концерт Noize MC в Праге

Концерт Noize MC в Праге

Партнер рубрики:
Kochy
01 сентября
14:18
654
Рок-звезда российского хип-хопа Иван Алексеев, более известный̆ под сценическим псевдонимом Noize MC возвращается в Прагу в рамках своего тура «Всё как у людей».

Концерт Noize MC в Праге

Артист готовит особенную программу, состоящую из знаковых песен за все 19 лет существования группы, а также свежие треки с нового, уже нашумевшего, альбома «Выход в город». На этом выступлении будет всё, за что мы так любим в Noize MC: индивидуальный музыкальный почерк, саркастический рэп на злободневные темы, чувственные, романтические песни под гитару, а также уникальный фристайлерский талант Ивана Алексеева — кто хотя бы раз слышал, не забудет этот перформанс никогда!

Залы в весеннем благотворительном туре Noize MC вместе с Монеточкой заполнялись за считанные часы. 

На этот раз Ваня приедет с полным составом своей группы. Один из ключевых артистов современности, пробирающие тексты и дикий драйв его ребят – это лучшее сочетание для живого концерта. 

11 октября 2022

20:00 (вход с 19:00)

Lucerna Velký Sál

 

Билеты в сети GoOut.

Фан-зона у сцены – 1450 крон

Стандарт – 1200 крон

Сидячий балкон – 2500 крон
 





популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы