Концерт Noize MC в Праге

Рок-звезда российского хип-хопа Иван Алексеев, более известный̆ под сценическим псевдонимом Noize MC возвращается в Прагу в рамках своего тура «Всё как у людей».

Артист готовит особенную программу, состоящую из знаковых песен за все 19 лет существования группы, а также свежие треки с нового, уже нашумевшего, альбома «Выход в город». На этом выступлении будет всё, за что мы так любим в Noize MC: индивидуальный музыкальный почерк, саркастический рэп на злободневные темы, чувственные, романтические песни под гитару, а также уникальный фристайлерский талант Ивана Алексеева — кто хотя бы раз слышал, не забудет этот перформанс никогда!

Залы в весеннем благотворительном туре Noize MC вместе с Монеточкой заполнялись за считанные часы.

На этот раз Ваня приедет с полным составом своей группы. Один из ключевых артистов современности, пробирающие тексты и дикий драйв его ребят – это лучшее сочетание для живого концерта.

11 октября 2022

20:00 (вход с 19:00)

Lucerna Velký Sál

Билеты в сети GoOut.

Фан-зона у сцены – 1450 крон

Стандарт – 1200 крон

Сидячий балкон – 2500 крон

