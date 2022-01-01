Куда пойти с 3 по 9 сентября: опера, театр и выставки в Чехии

ОПЕРА БЕДРЖИХА СМЕТАНЫ «ДВЕ ВДОВЫ» В ПРИРОДНОМ ТЕАТРЕ ДИВОКА ШАРКА
Когда: 4 сентября
В спектакле примут участие солисты, балет и оркестр Национального театра в Праге. Такие спектакли проводятся с 2015 года — в Дивоке Шарке можно было увидеть «Проданную невесту», «Русалку» и другие произведения. Каждый год их посещают более 10 000 человек.
Стоимость: бесплатно
ТЕАТР «ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО» У ЖИЖКОВСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ
Когда: проходит сейчас (до 7 сентября)
В этом году у Жижковской телебашни вновь откроется летняя сцена театра «Калих» в рамках проекта «Звездное лето». С 28 июня до 7 сентября запланировано почти 60 театральных постановок и концертов.
Стоимость: от 499 крон
ВЫСТАВКА «СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» В БРНО
Когда: проходит сейчас (до 30 сентября)
Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» — это уникальный образовательный проект, который будет интересен для посетителей всех возрастов, а также для семейного посещения. На выставке представлено более 1 000 экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в гробнице, в том числе копия посмертной маски Тутанхамона, позолоченный саркофаг, статуи и украшения. Команда художников, музейных реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов. Площадь выставки превышает 2000 квадратных метров.
Стоимость: от 320 крон
ВРТБОВСКИЙ САД В ПРАГЕ
Когда: проходит сейчас (до 30 сентября)
Вртбовский сад является охраняемым памятником культуры 1-й степени и внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО, сад принадлежит столице Праге.
Стоимость: 100 крон
ФЕСТИВАЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ИСКУССТВА LANDSCAPE FESTIVAL В ПРАГЕ
Когда: проходит сейчас (до 2 октября)
Мероприятие, которое традиционно затрагивает широкий контекст архитектуры, ландшафта, общественного пространства и искусства, на этот раз сосредоточится на преобразовании местностей четырех пражских транспортных и инфраструктурных узлов: Жижковской товарной станции, остановок Либень и Пальмовка, территории у автобусного вокзала Флоренц, вокзалов Масарика и Креновка, а также Смихова.
Стоимость: бесплатно
ВЫСТАВКА BAŤA: BOTY VŠEM!
Когда: проходит сейчас (до 2 октября)
На выставке представлена избранная обувь и модные тенденции первой половины 20 века. Обувь, заимствованная из Музея Юго-Восточной Моравии в Злине, дополняется старинной одеждой из модных пражских салонов и аксессуарами из коллекций Музея города Праги, также представлены рекламные буклеты, гравюры и фотографии 30-х годов 20 века.
Стоимость: от 70 крон
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?
YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день