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Куда пойти с 3 по 9 сентября: опера, театр и выставки в Чехии

Куда пойти с 3 по 9 сентября: опера, театр и выставки в Чехии

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anastasiia-kn
02 сентября
14:30
450
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 3 по 9 сентября: опера, театр и выставки в Чехии

ОПЕРА БЕДРЖИХА СМЕТАНЫ «ДВЕ ВДОВЫ» В ПРИРОДНОМ ТЕАТРЕ ДИВОКА ШАРКА

Когда: 4 сентября

В спектакле примут участие солисты, балет и оркестр Национального театра в Праге. Такие спектакли проводятся с 2015 года — в Дивоке Шарке можно было увидеть «Проданную невесту», «Русалку» и другие произведения. Каждый год их посещают более 10 000 человек.

Стоимость: бесплатно

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ТЕАТР «ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО» У ЖИЖКОВСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ

Когда: проходит сейчас (до 7 сентября)

​В этом году у Жижковской телебашни вновь откроется летняя сцена театра «Калих» в рамках проекта «Звездное лето». С 28 июня до 7 сентября запланировано почти 60 театральных постановок и концертов.

Стоимость: от 499 крон

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ВЫСТАВКА «СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» В БРНО

Когда: проходит сейчас (до 30 сентября)

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» — это уникальный образовательный проект, который будет интересен для посетителей всех возрастов, а также для семейного посещения. На выставке представлено более 1 000 экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в гробнице, в том числе копия посмертной маски Тутанхамона, позолоченный саркофаг, статуи и украшения. Команда художников, музейных реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов. Площадь выставки превышает 2000 квадратных метров.

Стоимость: от 320 крон

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ВРТБОВСКИЙ САД В ПРАГЕ

Когда:  проходит сейчас (до 30 сентября)

Вртбовский сад является охраняемым памятником культуры 1-й степени и внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО, сад принадлежит столице Праге.

Стоимость: 100 крон

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ФЕСТИВАЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ИСКУССТВА LANDSCAPE FESTIVAL В ПРАГЕ

Когда: проходит сейчас (до 2 октября)

Мероприятие, которое традиционно затрагивает широкий контекст архитектуры, ландшафта, общественного пространства и искусства, на этот раз сосредоточится на преобразовании местностей четырех пражских транспортных и инфраструктурных узлов: Жижковской товарной станции, остановок Либень и Пальмовка, территории у автобусного вокзала Флоренц, вокзалов Масарика и Креновка, а также Смихова. 

Стоимость: бесплатно

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ВЫСТАВКА BAŤA: BOTY VŠEM!

Когда: проходит сейчас (до 2 октября)

На выставке представлена ​​избранная обувь и модные тенденции первой половины 20 века. Обувь, заимствованная из Музея Юго-Восточной Моравии в Злине, дополняется старинной одеждой из модных пражских салонов и аксессуарами из коллекций Музея города Праги, также представлены рекламные буклеты, гравюры и фотографии 30-х годов 20 века.

Стоимость: от 70 крон

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