Фестиваль «Дни чешского пива – 2022»

​С 14 по 30 сентября в Чехии будет проходить фестиваль «Дни чешского пива». В акции по традиции примут участие более 6000 ресторанов и баров по всей стране.

Цель акции – не только развлечь посетителей, но и попытаться вернуть их в пивные бары (чеш. hospody). Производителей беспокоит, что чехи в последнее время стали меньше посещать питейные заведения, хотя общее потребление пива и не снизилось.

Люди могут попробовать ограниченные партии специальных напитков, сваренных по случаю праздника покровителя чешского пива Св. Вацлава, или просто сходить с друзьями за разливным пивом и поддержите любимые предприятия, которые все еще борются с последствиями пандемии. В мероприятии участвует ряд мини-пивоварен, их популярность среди широкой публики продолжает расти.

«Чешский паб веками был центром общественной жизни, и пиво играет в нем жизненно важную роль», — говорит Мартина Ференцова, исполнительный директор Чешской ассоциации пивоварен и солодовен, которая занимается организацией фестиваля.

Во время акции отметят и торжество св. Вацлава, который считается покровителем чешского пива.

На сайте фестиваля можно посмотреть актуальную программу и карту заведений по всей стране с указанием, что и где можно будет попробовать.

Источник: https://www.dnyceskehopiva.cz/

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