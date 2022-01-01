Фестиваль «Дни чешского пива – 2022»

Цель акции – не только развлечь посетителей, но и попытаться вернуть их в пивные бары (чеш. hospody). Производителей беспокоит, что чехи в последнее время стали меньше посещать питейные заведения, хотя общее потребление пива и не снизилось.
Люди могут попробовать ограниченные партии специальных напитков, сваренных по случаю праздника покровителя чешского пива Св. Вацлава, или просто сходить с друзьями за разливным пивом и поддержите любимые предприятия, которые все еще борются с последствиями пандемии. В мероприятии участвует ряд мини-пивоварен, их популярность среди широкой публики продолжает расти.
«Чешский паб веками был центром общественной жизни, и пиво играет в нем жизненно важную роль», — говорит Мартина Ференцова, исполнительный директор Чешской ассоциации пивоварен и солодовен, которая занимается организацией фестиваля.
Во время акции отметят и торжество св. Вацлава, который считается покровителем чешского пива.
На сайте фестиваля можно посмотреть актуальную программу и карту заведений по всей стране с указанием, что и где можно будет попробовать.
Источник: https://www.dnyceskehopiva.cz/
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