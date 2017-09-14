Куда пойти с 10 по 16 сентября: фестивали, концерты и дегустация пива в Чехии

ФЕСТИВАЛЬ «ЛЕТАЮЩИХ» ПИВОВАРОВ NOMAD BEER FESTIVAL
Когда: до 10 сентября включительно
Более 20 так пивоварен предложат продегустировать различные сорта пенного напитка исключительно из стеклянного бокала. На фестивале будет много отличной музыки и различных видов закусок.
Стоимость: 100 крон
ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР «У КЕПЛЕРА» В ПРАГЕ
Когда: по 10 сентября включительно — успейте на последний сеанс
До сентября приходите насладиться чешскими фильмами на открытом воздухе после наступления темноты. Можно взять с собой четвероногого питомца, но обязательно на поводке.
Стоимость: от 100 крон
VINOHRADSKÉ VINOBRANÍ 2022
Когда: по 10 сентября включительно
На 26-м ежегодном Виноградском Винобрани можно будет продегустировать вина небольших виноделен из Моравии и Богемии, подготовлена живая музыкальная программа, а маленьких посетителей ждут детская зона, конкурсы и веселые развлечения.
Стоимость: бесплатно
ВСТРЕЧА — УЛОВКИ В СПОРЕ
Когда: 14 сентября
На встрече поговорим о том, что представляют собой аргументативные уловки с точки зрения неформальной логики, на какие типы они делятся и как на них лучше всего отвечать. Разберем примеры из выступлений публичных политиков и знаменитостей.
Стоимость: уточняется
ПРАЖСКИЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ PRAGUE ART WEEK
Когда: с 9 по 15 сентября
Более 50 мест по всей Праге приглашают посетителей на насыщенную художественную программу.
Стоимость: вход бесплатно или с большой скидкой — уточняйте на месте.
БОЛЬШОЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ОЛЕГА СКРИПКИ В ПРАГЕ
Когда: 16 сентября
Олег Скрипка – украинский рок-музыкант, автор песен и фронтмен группы «Вопли Видоплясова», основатель этнического фестиваля «Країна Мрій».
Стоимость: от 790 крон
SWAP-МЕРОПРИЯТИЕ В ПРАГЕ. ОБМЕН НЕНУЖНЫМИ ДЕТСКИМИ ИГРУШКАМИ И ПРЕДМЕТАМИ БЫТА
Когда: 14-17 сентября
Swap (базар) — это мероприятие, на котором вы приносите вещи, которыми уже не пользуетесь, и, наоборот, забираете то, что вам нужно.
Стоимость: бесплатно
ДНИ ЕВРОПЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ В ЧЕХИИ: СОТНИ ПАМЯТНИКОВ МОЖНО БУДЕТ ПОСЕТИТЬ БЕСПЛАТНО
Когда: 10-18 сентября
В 2022 году Дни европейского наследия (European Heritage Days, или EHD) состоятся в Чехии уже в 25-й раз. Чешская часть общеевропейской акции начнется 10 сентября и продлится до 18 сентября. В эти дни (прежде всего в выходные) распахнут свои двери памятники разного рода: архитектурные, археологические, сакральные, технические, а также музеи, галереи и библиотеки, собрания которых неразрывно связаны с культурным наследием.
Стоимость: бесплатно
ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ ЧЕШСКОГО ПИВА – 2022»
Когда: 14-30 сентября
Люди могут попробовать ограниченные партии специальных напитков, сваренных по случаю праздника покровителя чешского пива Св. Вацлава, или просто сходить с друзьями за разливным пивом и поддержите любимые предприятия, которые все еще борются с последствиями пандемии. В мероприятии участвует ряд мини-пивоварен, их популярность среди широкой публики продолжает расти.
Стоимость: уточняйте на месте
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