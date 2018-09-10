Куда пойти с 17 по 23 сентября: выставки, концерты и фестивали в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

SWAP-МЕРОПРИЯТИЕ В ПРАГЕ. ОБМЕН НЕНУЖНЫМИ ДЕТСКИМИ ИГРУШКАМИ И ПРЕДМЕТАМИ БЫТА

Когда: до 17 сентября включительно

Swap (базар) — это мероприятие, на котором вы приносите вещи, которыми уже не пользуетесь, и, наоборот, забираете то, что вам нужно.

Стоимость: бесплатно

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ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННЫХ МАСТЕРОВ MAKER FAIRE

Когда: 15 сентября

В этом году фестиваль пройдет в помещении Пражского рынка в Голешовицах. Помимо представленных экспонатов, посетителей ждут различные мастер-классы и лекции.

Стоимость: 250 крон

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ДНИ ЕВРОПЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ В ЧЕХИИ: СОТНИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ МОЖНО ПОСЕТИТЬ БЕСПЛАТНО

Когда: 10-18 сентября

В 2022 году Дни европейского наследия (European Heritage Days, или EHD) состоятся в Чехии уже в 25-й раз. Чешская часть общеевропейской акции начнется 10 сентября и продлится до 18 сентября. В эти дни (прежде всего в выходные) распахнут свои двери достопримечательности разного рода: архитектурные, археологические, сакральные, технические, а также музеи, галереи и библиотеки, собрания которых неразрывно связаны с культурным наследием.

Стоимость: бесплатно

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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ УКРАИНСКОЙ РОК-ГРУППЫ «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» В ПРАГЕ И БРНО

Когда: 18 сентября в Праге и 22 сентября в Брно

«Без обмежень» — одна из самых популярных рок-групп Украины. Музыканты собирают многотысячные залы в городах и миллионы прослушиваний на музыкальных площадках. «Без обмежень» — лауреаты музыкальных премий: M1 Music Awards, «Золотая жар-птица».Песни группы сразу же становятся хитами и занимают первые места в хит-парадах. Среди них «Зорі запалали», «Тону», «Героям», «Без неї ніяк», «Листопад», «Вільні люди».

Стоимость: от 1090 крон

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ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ ЧЕШСКОГО ПИВА – 2022»

Когда: 14-30 сентября

Люди могут попробовать ограниченные партии специальных напитков, сваренных по случаю праздника покровителя чешского пива Св. Вацлава, или просто сходить с друзьями за разливным пивом. В мероприятии участвует ряд мини-пивоварен, их популярность среди широкой публики продолжает расти.

Стоимость: уточняйте на месте

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КОНЦЕРТ БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА В ПРАГЕ

Когда: 20 сентября

В связи с трагическими событиями в Украине, именно в год своего 50-летия группа «Аквариум» на время прекратила свою концертную деятельность. Но чтобы не оставлять зрителей совсем без музыки, на этот период на сцену будет выходить временный состав «БГ+».

Стоимость: 1200 крон

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ВЫСТАВКА «СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» В БРНО

Когда: проходит сейчас (до 30 сентября)

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» — это уникальный образовательный проект, который будет интересен для посетителей всех возрастов, а также для семейного посещения. На выставке представлено более 1 000 экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в гробнице, в том числе копия посмертной маски Тутанхамона, позолоченный саркофаг, статуи и украшения. Команда художников, музейных реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов. Площадь выставки превышает 2000 квадратных метров.

Стоимость: от 320 крон

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ВРТБОВСКИЙ САД В ПРАГЕ

Когда: проходит сейчас (до 30 сентября)

Вртбовский сад является охраняемым памятником культуры 1-й степени и внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО, сад принадлежит столице Праге.

Стоимость: 100 крон

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