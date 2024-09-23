Куда пойти с 24 по 30 сентября: выставки, концерты и фестивали в Чехии

МАКСИМ ГАЛКИН. КОНЦЕРТЫ В ПРАГЕ И КАРЛОВЫХ ВАРАХ
Когда: 23-24 сентября
Максим Галкин – известный юморист, телеведущий и певец, который не побоялся открыто высказать мнение о вторжении Россию в Украину, даст концерты в Праге 23 сентября и Карловых Варах 24 сентября.
Стоимость: от 1000 крон
«ПРАЖСКАЯ НЕДЕЛЯ МИДИЙ»
Когда: с 26 сентября по 2 октября
В эту неделю в Чехию привезут почти 30 тонн мидий, из которых повара избранных ресторанов приготовят 70 000 порций. Свежие мидии доставят из Йерсека в Нидерландах, их путь от вылова до Праги займет менее 24 часов.
Стоимость: уточняйте на месте
ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ ЧЕШСКОГО ПИВА – 2022»
Когда: 14-30 сентября
Люди могут попробовать ограниченные партии специальных напитков, сваренных по случаю праздника покровителя чешского пива Святого Вацлава, или просто сходить с друзьями за разливным пивом. В мероприятии участвует ряд мини-пивоварен, их популярность среди широкой публики продолжает расти.
Стоимость: уточняйте на месте
ВЫСТАВКА СТЕКЛА, КЕРАМИКИ И ФАРФОРА В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
Когда: до 2 октября
Hot.Hot.Hot — Sklo, keramika a porcelán od A po Z — так называется выставка в Национальном техническом музее, которая открылась 14 апреля.
Стоимость: 280 крон
КОНЦЕРТЫ PRIME ORCHESTRA В ГОРОДАХ ОСТРАВА, ЗЛИН, БРНО И ПРАГА
Когда: с 28 сентября по 3 октября
Музыканты Prime Orchestra подготовили для европейской публики специальную программу – оригинальные симфонические интерпретации известных украинских и мировых хитов.
Стоимость: от 500 крон
ВЫСТАВКА «СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» В БРНО
Когда: до 30 сентября
Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» — это уникальный образовательный проект, который будет интересен посетителям всех возрастов. На выставке представлено более 1000 экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в гробнице, в том числе копия посмертной маски Тутанхамона, позолоченный саркофаг, статуи и украшения. Команда художников, музейных реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов. Площадь выставки превышает 2000 квадратных метров.
Стоимость: от 320 крон
ВРТБОВСКИЙ САД В ПРАГЕ
Когда: до 30 сентября
Вртбовский сад является охраняемым памятником культуры первой степени и внесен в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Сад принадлежит чешской столице.
Стоимость: 100 крон
ФЕСТИВАЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ИСКУССТВА LANDSCAPE FESTIVAL В ПРАГЕ
Когда: до 2 октября
Мероприятие, которое традиционно затрагивает широкий контекст архитектуры, ландшафта, общественного пространства и искусства, на этот раз сосредоточится на преобразовании местностей четырех пражских транспортных и инфраструктурных узлов: Жижковской товарной станции, остановок Либень и Пальмовка, территории у автобусного вокзала Флоренц, вокзалов Масарика и Креновка, а также Смихова.
Стоимость: бесплатно
ВЫСТАВКА BAŤA: BOTY VŠEM!
Когда: до 2 октября
На выставке представлена избранная обувь и модные тенденции первой половины XX века. Обувь из Музея Юго-Восточной Моравии в Злине дополнена старинной одеждой из модных пражских салонов и аксессуарами из коллекций Музея города Праги, также представлены рекламные буклеты, гравюры и фотографии 30-х годов XX века.
Стоимость: от 70 крон
«НОЧЬ УЧЕНЫХ» В ЧЕХИИ
Когда: в ночь с 30 сентября на 1 октября
Исследовательские центры, научные организации и университеты по всей Чехии приглашают гостей на воркшопы, лекции, экскурсии и эксперименты.
Стоимость: бесплатно
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