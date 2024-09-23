Куда пойти с 24 по 30 сентября: выставки, концерты и фестивали в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

МАКСИМ ГАЛКИН. КОНЦЕРТЫ В ПРАГЕ И КАРЛОВЫХ ВАРАХ

Когда: 23-24 сентября

Максим Галкин – известный юморист, телеведущий и певец, который не побоялся открыто высказать мнение о вторжении Россию в Украину, даст концерты в Праге 23 сентября и Карловых Варах 24 сентября.

Стоимость: от 1000 крон

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«ПРАЖСКАЯ НЕДЕЛЯ МИДИЙ»

Когда: с 26 сентября по 2 октября

В эту неделю в Чехию привезут почти 30 тонн мидий, из которых повара избранных ресторанов приготовят 70 000 порций. Свежие мидии доставят из Йерсека в Нидерландах, их путь от вылова до Праги займет менее 24 часов.

Стоимость: уточняйте на месте

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ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ ЧЕШСКОГО ПИВА – 2022»

Когда: 14-30 сентября

Люди могут попробовать ограниченные партии специальных напитков, сваренных по случаю праздника покровителя чешского пива Святого Вацлава, или просто сходить с друзьями за разливным пивом. В мероприятии участвует ряд мини-пивоварен, их популярность среди широкой публики продолжает расти.

Стоимость: уточняйте на месте

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ВЫСТАВКА СТЕКЛА, КЕРАМИКИ И ФАРФОРА В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Когда: до 2 октября

​Hot.Hot.Hot — Sklo, keramika a porcelán od A po Z — так называется выставка в Национальном техническом музее, которая открылась 14 апреля.

Стоимость: 280 крон

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КОНЦЕРТЫ PRIME ORCHESTRA В ГОРОДАХ ОСТРАВА, ЗЛИН, БРНО И ПРАГА

Когда: с 28 сентября по 3 октября

Музыканты Prime Orchestra подготовили для европейской публики специальную программу – оригинальные симфонические интерпретации известных украинских и мировых хитов.

Стоимость: от 500 крон

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ВЫСТАВКА «СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» В БРНО

Когда: до 30 сентября

Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» — это уникальный образовательный проект, который будет интересен посетителям всех возрастов. На выставке представлено более 1000 экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в гробнице, в том числе копия посмертной маски Тутанхамона, позолоченный саркофаг, статуи и украшения. Команда художников, музейных реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов. Площадь выставки превышает 2000 квадратных метров.

Стоимость: от 320 крон

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ВРТБОВСКИЙ САД В ПРАГЕ

Когда: до 30 сентября

Вртбовский сад является охраняемым памятником культуры первой степени и внесен в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Сад принадлежит чешской столице.

Стоимость: 100 крон

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ФЕСТИВАЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ИСКУССТВА LANDSCAPE FESTIVAL В ПРАГЕ

Когда: до 2 октября

Мероприятие, которое традиционно затрагивает широкий контекст архитектуры, ландшафта, общественного пространства и искусства, на этот раз сосредоточится на преобразовании местностей четырех пражских транспортных и инфраструктурных узлов: Жижковской товарной станции, остановок Либень и Пальмовка, территории у автобусного вокзала Флоренц, вокзалов Масарика и Креновка, а также Смихова.

Стоимость: бесплатно

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ВЫСТАВКА BAŤA: BOTY VŠEM!

Когда: до 2 октября

На выставке представлена ​​избранная обувь и модные тенденции первой половины XX века. Обувь из Музея Юго-Восточной Моравии в Злине дополнена старинной одеждой из модных пражских салонов и аксессуарами из коллекций Музея города Праги, также представлены рекламные буклеты, гравюры и фотографии 30-х годов XX века.

Стоимость: от 70 крон

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«НОЧЬ УЧЕНЫХ» В ЧЕХИИ

Когда: в ночь с 30 сентября на 1 октября

Исследовательские центры, научные организации и университеты по всей Чехии приглашают гостей на воркшопы, лекции, экскурсии и эксперименты.

Стоимость: бесплатно

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