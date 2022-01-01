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Куда пойти с 30 сентября по 7 октября: выставки, концерты и фестивали в Чехии

Куда пойти с 30 сентября по 7 октября: выставки, концерты и фестивали в Чехии

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anastasiia-kn
29 сентября
13:56
203
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 30 сентября по 7 октября: выставки, концерты и фестивали в Чехии

КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА MAD HEAD SHOW!

Когда: 30 сентября

Игра пройдет в зале Spojka Events по адресу Pernerova 35, начало игры в 19:00, но двери для участников будут открыты с 18:00! 

Стоимость: 300 Kc/чел.

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ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ MIRAKULUM

Когда: открыто до 31 октября

Если вы хотите устроить своим детям поистине незабываемый праздник, отправляйтесь в город Миловице в Среднечешском крае.

Mirakulum Park был открыт в сентябре 2012 года на участке площадью около семи гектаров, первым зданием был деревянный замок. Постепенно парк расширился до 12 гектаров с более чем 200 аттракционами. За время существования парка через его ворота прошло более 2 миллионов посетителей. Зимой парк закрыт, его можно посетить с апреля по октябрь.

Стоимость: 300 крон

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ДЕНЬ АРХИТЕКТУРЫ В ПРАГЕ И ДРУГИХ ГОРОДАХ ЧЕХИИ

Когда: c 30 сентября по 6 октября

Фестиваль «День архитектуры» представит архитектурные жемчужины, забытые здания, дома, которые вновь ожили благодаря реконструкции, работы Йосипа Плечника, а также новые экологичные здания.

Стоимость: бесплатно, нужна резервация

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«ПРАЖСКАЯ НЕДЕЛЯ МИДИЙ»

Когда: с 26 сентября по 2 октября

В эту неделю в Чехию привезут почти 30 тонн мидий, из которых повара избранных ресторанов приготовят 70 000 порций. Свежие мидии доставят из Йерсека в Нидерландах, их путь от вылова до Праги займет менее 24 часов. 

Стоимость: уточняйте на месте

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ВЫСТАВКА СТЕКЛА, КЕРАМИКИ И ФАРФОРА В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Когда: до 2 октября

​Hot.Hot.Hot — Sklo, keramika a porcelán od A po Z — так называется выставка в Национальном техническом музее, которая открылась 14 апреля.

Стоимость: 280 крон

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КОНЦЕРТЫ PRIME ORCHESTRA В ГОРОДАХ ОСТРАВА, ЗЛИН, БРНО И ПРАГА

Когда: с 28 сентября по 3 октября

Музыканты Prime Orchestra подготовили для европейской публики специальную программу – оригинальные симфонические интерпретации известных украинских и мировых хитов.

Стоимость: от 500 крон

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ФЕСТИВАЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ИСКУССТВА LANDSCAPE FESTIVAL В ПРАГЕ

Когда: до 2 октября

Мероприятие, которое традиционно затрагивает широкий контекст архитектуры, ландшафта, общественного пространства и искусства, на этот раз сосредоточится на преобразовании местностей четырех пражских транспортных и инфраструктурных узлов: Жижковской товарной станции, остановок Либень и Пальмовка, территории у автобусного вокзала Флоренц, вокзалов Масарика и Креновка, а также Смихова. 

Стоимость: бесплатно

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ВЫСТАВКА BAŤA: BOTY VŠEM!

Когда: до 2 октября

На выставке представлена ​​избранная обувь и модные тенденции первой половины XX века. Обувь из Музея Юго-Восточной Моравии в Злине дополнена старинной одеждой из модных пражских салонов и аксессуарами из коллекций Музея города Праги, также представлены рекламные буклеты, гравюры и фотографии 30-х годов XX века.

Стоимость: от 70 крон

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«НОЧЬ УЧЕНЫХ» В ЧЕХИИ

Когда: в ночь с 30 сентября на 1 октября 

Исследовательские центры, научные организации и университеты по всей Чехии приглашают гостей на воркшопы, лекции, экскурсии и эксперименты. 

Стоимость: бесплатно

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MICHAEL JACKSON TRIBUTE В ПРАГЕ

Когда: 7 октября

Sergio Cortes – известный испанский артист, имперсонатор Майкла Джексона. Sergio Cortes – единственный официальный двойник артиста, который работал вместе с ним! Это абсолютный факт: Серхио и Майкл были знакомы при жизни легенды, а сам Серхио нередко выступал в роли дублера короля поп-сцены.

Стоимость: от 850 крон

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ВЫСТАВКА MARKÉTA OTHOVÁ: JIŽ BRZY

Когда: идет до 30 октября

На выставке представлена обширная ретроспективная коллекция фотографий выдающейся художницы Маркеты Отовой, которой также удалось закрепиться на зарубежной арт-сцене. Впервые всесторонне представлены ее работы, созданные с начала 90-х годов по настоящее время.

Стоимость: 150 крон

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