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Куда пойти с 8 по 14 октября: Noize MC, IL DIVIO, спектакль «Орфей» и другие мероприятия в Чехии

Куда пойти с 8 по 14 октября: Noize MC, IL DIVIO, спектакль «Орфей» и другие мероприятия в Чехии

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anastasiia-kn
07 октября
11:20
212
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 8 по 14 октября: Noize MC, IL DIVIO, спектакль «Орфей» и другие мероприятия в Чехии

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ОРФЕЙ» В ПРАГЕ

Когда: 8 октября

Чулпан Хаматова – тонкий большой артист, камертон поколения, общественный деятель, основатель и душа благотворительного фонда «Подари жизнь». В «Орфее» Чулпан будет говорить со всеми, но каждый услышит свое – главное, необходимое. Для одних спектакль станет медитацией, для других – манифестом, для третьих – исповедью. А четвертые унесут в сердце надежду на мир, в котором гармония слова и музыки важнее битв и борьбы, а искусство – выше любых границ.

Стоимость: от 890 крон

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IL DIVO (ИЛЬ ДИВО) В ПРАГЕ

Когда: 10 октября

Концерт памяти Карлоса Мартина. Только один концерт в Чехии!

Il Divo, пионеры классического поп-кроссовера, наконец вернутся в Прагу 10 октября 2022 года в рамках своего тура Greatest Hits Tour «Hommage to Carlos Marin (1968-2021)». Специальный гость — Стивен Лабриер (баритон).

Стоимость: от 1299 до 1999 крон

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КОНЦЕРТ NOIZE MC В ПРАГЕ

Когда: 11 октября

Рок-звезда российского хип-хопа Иван Алексеев, более известный̆ под сценическим псевдонимом Noize MC, возвращается в Прагу в рамках своего тура «Всё как у людей».

Стоимость: от 1200 крон

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ВЫСТАВКА MARKÉTA OTHOVÁ: JIŽ BRZY

Когда: до 30 октября

На выставке представлена обширная ретроспективная коллекция фотографий выдающейся художницы Маркеты Отовой, которой также удалось закрепиться на зарубежной арт-сцене. Впервые всесторонне представлены ее работы, созданные с начала 90-х годов по настоящее время.

Стоимость: 150 крон

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ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ MIRAKULUM

Когда: до 31 октября

Если вы хотите устроить своим детям поистине незабываемый праздник, отправляйтесь в город Миловице в Среднечешском крае.

Mirakulum Park был открыт в сентябре 2012 года на участке площадью около семи гектаров, первым зданием был деревянный замок. Постепенно парк расширился до 12 гектаров с более чем 200 аттракционами. За время существования парка через его ворота прошло более 2 миллионов посетителей. Зимой парк закрыт, его можно посетить с апреля по октябрь.

Стоимость: 300 крон

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ХЕЛЛОУИНСКАЯ ВЫСТАВКА ТЫКВ И ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ В ПРАЖСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Когда: до 31 октября

Тыква — не только неотъемлемая частью осеннего меню, но и популярное сезонное украшение. На этот раз тыквенные композиции будут вдохновлены кельтской культурой и праздником Хеллоуин.

Стоимость: 150 крон (дешевле при покупке онлайн)

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SIGNAL FESTIVAL 2022 В ПРАГЕ 

Когда: с 13 по 16 октября

Фестиваль «Сигнал» отмечает 10-летие. Он сочетает в себе современное визуальное искусство, городское пространство и современные технологии. Фестиваль превращает фасады зданий и ночные улицы в проекционный экран под открытым небом и показывает Прагу в другом свете.

Стоимость: бесплатно

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