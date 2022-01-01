Куда пойти с 22 по 28 октября: вечеринки, выставки и концерты в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

КОНЦЕРТ ОЛЕГА ВИННИКА В ПРАГЕ

Когда: 22 октября

Певец Олег Винник — настоящая звезда и покоритель женских сердец. Публике полюбился его бархатный голос, который трогает до глубины души. Каждая песня наполнена переживаниями и чувствами, близкими любому слушателю, а яркая внешность и самобытный талант исполнителя делают выступления незабываемыми.

Стоимость: от 1270 крон

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АРТЕМ ПИВОВАРОВ В ПРАГЕ 25 ОКТЯБРЯ

Когда: 25 октября

Артём Пивоваров – самобытный украинский артист, чьи песни мгновенно становятся хитами и занимают первые строчки чартов. Обладатель премии Yuna «Лучший исполнитель» и «Хит года», законодатель музыкальных трендов, любимец всех поколений.

Стоимость: от 800 крон

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ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ АРМИИ (ARMÁDNÍ MUZEUM) ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

Когда: 28 октября

Он предложит посетителям новую экспозицию, отражающую военную историю чешской территории от расселения славянских племен до наших дней. Выставочная площадь музея после реконструкции увеличилась в три раза.

Стоимость: уточняйте в день открытия

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BLOODY SEXY HALLOWEEN В SASAZU - САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ИВЕНТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ!

Когда: 27-30 октября

Самое крупное тематическое мероприятие в центральной Европе, ставшее традицией с 2009 года. Все ваши кошмары станут явью благодаря захватывающим дух представлениям, сексуальным танцовщицам, самым жестоким DJ и, конечно же, конкурсу на самый кровавый сексуальный костюм! Победитель получит 50 000,- !

Стоимость: от 399 крон

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КОНЦЕРТ СТИНГА В O2 ARENA В ПРАГЕ

Когда: 28 октября

По словам организаторов, концерт Стинга, названный в честь его альбома 2019 года, станет динамичным шоу с участием его любимых песен, которые он написал как в составе группы The Police, так и в качестве сольного исполнителя.

Стоимость: от 1490 крон

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ВЫСТАВКА MARKÉTA OTHOVÁ: JIŽ BRZY

Когда: до 30 октября

В связи с эпидемиологической ситуацией концерт Олега Винника в Праге переносится на 22 октября 2022 года. Приобретенные билеты остаются действительными без необходимости замены. Подробная информация — на сайте tickets.420on.cz

Стоимость: 150 крон

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ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ MIRAKULUM

Когда: до 31 октября

Если вы хотите устроить своим детям поистине незабываемый праздник, отправляйтесь в город Миловице в Среднечешском крае.

Mirakulum Park был открыт в сентябре 2012 года на участке площадью около семи гектаров, первым зданием был деревянный замок. Постепенно парк расширился до 12 гектаров с более чем 200 аттракционами. За время существования парка через его ворота прошло более 2 миллионов посетителей. Зимой парк закрыт, его можно посетить с апреля по октябрь.

Стоимость: 300 крон

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ХЕЛЛОУИНСКАЯ ВЫСТАВКА ТЫКВ И ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ В ПРАЖСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Когда: до 31 октября

Тыква — не только неотъемлемая частью осеннего меню, но и популярное сезонное украшение. На этот раз тыквенные композиции будут вдохновлены кельтской культурой и праздником Хеллоуин.

Стоимость: 150 крон (дешевле при покупке онлайн)

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