Куда пойти с 29 октября по 5 ноября: выставки, фестивали и концерты в Чехии

BLOODY SEXY HALLOWEEN В SASAZU — САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ИВЕНТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ!
Когда: 27–30 октября
Трехдневный фестиваль Bloody Sexy Halloween начинается уже 27 октября.
Это самое крупное тематическое мероприятие в центральной Европе, ставшее традицией с 2009 года.
Все ваши кошмары станут явью благодаря захватывающим дух представлениям, сексуальным танцовщицам, самым жестоким DJ и, конечно же, конкурсу на самый кровавый сексуальный костюм! Победитель получит 50 000!
Стоимость: от 420 крон
ВЫСТАВКА MARKÉTA OTHOVÁ: JIŽ BRZY
Когда: до 30 октября
Стоимость: 150 крон
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ MIRAKULUM
Когда: до 31 октября
Если вы хотите устроить своим детям поистине незабываемый праздник, отправляйтесь в город Миловице в Среднечешском крае.
Mirakulum Park был открыт в сентябре 2012 года на участке площадью около семи гектаров, первым зданием был деревянный замок. Постепенно парк расширился до 12 гектаров с более чем 200 аттракционами. За время существования парка через его ворота прошло более 2 миллионов посетителей. Зимой парк закрыт, его можно посетить с апреля по октябрь.
Стоимость: 300 крон
ХЕЛЛОУИНСКАЯ ВЫСТАВКА ТЫКВ И ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ В ПРАЖСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
Когда: до 31 октября
Тыква — не только неотъемлемая частью осеннего меню, но и популярное сезонное украшение. На этот раз тыквенные композиции будут вдохновлены кельтской культурой и праздником Хеллоуин.
Стоимость: 150 крон (дешевле при покупке онлайн)
ПРОЖАРКА АНТОНА САВЛЕПОВА + ХИТЫ QUEST PISTOLS В АКУСТИКЕ
Когда: 5 ноября
5 ноября в Праге состоится прожарка участника Quest Pistols и АГОНЬ Антона Савлепова от клуба Stand Up Cherry! Помимо горячего и жесткого юмора, вас ждет акустическое исполнение лучших хитов Quest Pistols.
Стоимость: 300 крон
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля
YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день