Куда пойти с 29 октября по 5 ноября: выставки, фестивали и концерты в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

BLOODY SEXY HALLOWEEN В SASAZU — САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ИВЕНТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ!

Когда: 27–30 октября

Трехдневный фестиваль Bloody Sexy Halloween начинается уже 27 октября.

Это самое крупное тематическое мероприятие в центральной Европе, ставшее традицией с 2009 года.

Все ваши кошмары станут явью благодаря захватывающим дух представлениям, сексуальным танцовщицам, самым жестоким DJ и, конечно же, конкурсу на самый кровавый сексуальный костюм! Победитель получит 50 000!

Стоимость: от 420 крон

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ВЫСТАВКА MARKÉTA OTHOVÁ: JIŽ BRZY

Когда: до 30 октября

Выставка под названием Markéta Othová: Již brzy проходит в Выставочном дворце Национальной галереи в Праге. Здесь представлена обширная ретроспективная коллекция фотографий выдающейся художницы Маркеты Отовой, которой также удалось закрепиться на зарубежной арт-сцене. Впервые всесторонне представлены ее работы, созданные с начала 90-х годов по настоящее время.

Стоимость: 150 крон

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ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ MIRAKULUM

Когда: до 31 октября

Если вы хотите устроить своим детям поистине незабываемый праздник, отправляйтесь в город Миловице в Среднечешском крае.

Mirakulum Park был открыт в сентябре 2012 года на участке площадью около семи гектаров, первым зданием был деревянный замок. Постепенно парк расширился до 12 гектаров с более чем 200 аттракционами. За время существования парка через его ворота прошло более 2 миллионов посетителей. Зимой парк закрыт, его можно посетить с апреля по октябрь.

Стоимость: 300 крон

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ХЕЛЛОУИНСКАЯ ВЫСТАВКА ТЫКВ И ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ В ПРАЖСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Когда: до 31 октября

Тыква — не только неотъемлемая частью осеннего меню, но и популярное сезонное украшение. На этот раз тыквенные композиции будут вдохновлены кельтской культурой и праздником Хеллоуин.

Стоимость: 150 крон (дешевле при покупке онлайн)

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ПРОЖАРКА АНТОНА САВЛЕПОВА + ХИТЫ QUEST PISTOLS В АКУСТИКЕ

Когда: 5 ноября

5 ноября в Праге состоится прожарка участника Quest Pistols и АГОНЬ Антона Савлепова от клуба Stand Up Cherry! Помимо горячего и жесткого юмора, вас ждет акустическое исполнение лучших хитов Quest Pistols.

Стоимость: 300 крон

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