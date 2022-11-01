Картина Франтишека Купки «Белая лошадь» была продана на аукционе в Чехии за 42 миллиона крон

Картина Франтишека Купки «Белая лошадь» 1909 года была продана на аукционе в Праге 27 ноября за ​​42 миллиона крон, включая аукционную надбавку. Его стартовая цена составляла 25 миллионов крон. Работы Купки его абстрактного периода продаются на рынке гораздо дороже.

Самая дорогая работа Купки, проданная на внутреннем аукционе, — картина «Дивертисмент II», проданная в 2020 году за 90,2 миллиона крон. С весны этого года рекорд отечественных аукционов принадлежит мотиву «Старая Прага» Богумила Кубишты 1911 года, который был продан за 123,6 миллиона крон.

«Белая лошадь» Купка связана с ​​пребыванием художника в Бретани. Берег, море и скалы вдохновили его на некоторые произведения начала века, например известные произведения «Баллада» («Радость жизни», 1901 г.) или «Волна» (1902 г.).

Картина «Белая лошадь» свидетельствует о том, как, в отличие от ряда мировых живописцев, занимавших большую часть своей творческой жизни, Купка смог менее чем за десятилетие пройти долгий путь от символистской морфологии, укорененной в академической подготовке, до полностью абстрактной живописи. Свои самые известные абстрактные работы он написал всего через несколько лет после этой картины.

На аукционе Galerie Kodl в Праге на Жофине в воскресенье было продано более двухсот работ.

Источник: novinky.cz