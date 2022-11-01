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Картина Франтишека Купки «Белая лошадь» была продана на аукционе в Чехии за 42 миллиона крон

Картина Франтишека Купки «Белая лошадь» была продана на аукционе в Чехии за 42 миллиона крон

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Kochy
27 ноября
19:52
98
Картина Франтишека Купки «Белая лошадь» 1909 года была продана на аукционе в Праге 27 ноября за ​​42 миллиона крон, включая аукционную надбавку. Его стартовая цена составляла 25 миллионов крон. Работы Купки его абстрактного периода продаются на рынке гораздо дороже.

Картина Франтишека Купки «Белая лошадь» была продана на аукционе в Чехии за 42 миллиона крон

Самая дорогая работа Купки, проданная на внутреннем аукционе, — картина «Дивертисмент II», проданная в 2020 году за 90,2 миллиона крон. С весны этого года рекорд отечественных аукционов принадлежит мотиву «Старая Прага» Богумила Кубишты 1911 года, который был продан за 123,6 миллиона крон.

«Белая лошадь» Купка связана с ​​пребыванием художника в Бретани. Берег, море и скалы вдохновили его на некоторые произведения начала века, например известные произведения «Баллада» («Радость жизни», 1901 г.) или «Волна» (1902 г.).

Картина «Белая лошадь» свидетельствует о том, как, в отличие от ряда мировых живописцев, занимавших большую часть своей творческой жизни, Купка смог менее чем за десятилетие пройти долгий путь от символистской морфологии, укорененной в академической подготовке, до полностью абстрактной живописи. Свои самые известные абстрактные работы он написал всего через несколько лет после этой картины.

На аукционе Galerie Kodl в Праге на Жофине в воскресенье было продано более двухсот работ.

Источник: novinky.cz



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