Чехи стали экономить на культурных развлечениях. Сколько они тратят в месяц?

Две трети чехов ограничивают свои расходы на культуру из-за плохой экономической ситуации. В среднем они выделяют 430 крон в месяц — следует из исследования Индекса Культуры, которое сегодня опубликовал проект «Креативная Европа». Прирост посещаемости культурных мероприятий минимален по сравнению со временем, когда были смягчены меры против covid-19. Тем не менее более половины опрошенных считают, что искусство заслуживает поддержки в период кризиса.

Более 40% чехов тратят на культуру менее 250 крон в месяц. В среднем чехи отдают 430 крон в месяц на все культурные мероприятия. Большинство чехов экономят на кинотеатрах, многие также ограничивают посещение замков или музыкальных фестивалей. Однако интерес к чтению снизился лишь у одной десятой части чехов, а каждую неделю читают более половины людей.

«Чехи чаще всего экономят на культуре из-за роста цен на энергоносители и высокой инфляции. Еще одной угрозой для культуры является тот факт, что люди отвыкли ходить на мероприятия, и эта тенденция сохраняется до сих пор. Некоторых отпугивает рост цен на входные билеты. В то же время учреждения вынуждены идти на этот шаг из-за неблагоприятной финансовой ситуации», — сказала Магдалена Мюллерова, руководитель программы «Креативная Европа — Культура».

Согласно полученным данным, 74% чехов заметили рост цен на культурные мероприятия за последний год. Инфляция и рост цен на энергоносители также затрагивают кинотеатры и концертные залы с очень энергоемким оборудованием. Летом издательства столкнулись с проблемой нехватки и роста цен на бумагу из-за войны в Украине.

Пражский театр под Пальмовкой в этом году удвоил расходы на электроэнергию и ожидает пятикратного увеличения расходов на отопление в следующем году. «В то же время растут и другие расходы, необходимые для работы театра. На фоне этого наблюдается снижение интереса посетителей. В этом году наша посещаемость составляет примерно 65% по сравнению с годами до пандемии, и мы ожидаем дальнейшего снижения в начале следующего года», — сказал экономический директор театра Радован Маркл.

«Количество людей, которые хотя бы раз в год ходят на концерт поп-исполнителей, в кинотеатр или галерею, такое же, как и в марте, когда мы впервые проводили опрос. И все же за последние два года отменили бесчисленное количество концертов, отложили выставки, и можно было бы ожидать, что люди захотят наверстать упущенное», — сказала Владимира Хитилова, руководитель медиа-офиса «Креативная Европа». Опрос проводился с 20 по 25 октября, в нем приняли участие 1024 респондента в возрасте от 18 до 65 лет.

Грантовая программа Европейской комиссии «Креативная Европа», в которой участвуют около 40 европейских стран, ежегодно проводит почти два десятка конкурсов на финансирование культурных проектов. Программа была создана в 2014 году. В прошлом году программа распределила среди чешских проектов рекордную сумму более 5,5 миллионов евро (почти 140 миллионов крон). На период с 2021 по 2027 год Европейская комиссия увеличила бюджет программы на 65 процентов на 2,44 миллиарда евро (более 59 миллиардов крон).

Источник: ceskenoviny.cz

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