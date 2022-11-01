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Каким было Рождество в 70-х годах в Чехословакии, можно узнать на выставке в Ретромузее в Праге

Каким было Рождество в 70-х годах в Чехословакии, можно узнать на выставке в Ретромузее в Праге

Партнер рубрики:
Kochy
24 декабря
20:06
210
Празднование Рождества в 70-х и 80-х годах прошлого века стало темой временной выставки, подготовленной Ретромузеем Праги. Посетители найдут там типичные украшения и подарки своей мечты, которые были доступны далеко не каждому.

Каким было Рождество в 70-х годах в Чехословакии, можно узнать на выставке в Ретромузее в Праге

Как и сейчас, 40 или 50 лет назад в типичной чешской гостиной на Рождество можно было увидеть наряженную ель или сосну. Среди ценных экспортных товаров были украшения из дутого стекла от компании Jablonex, которыми часто украшали елку, а также игрушки из соломы, сухофруктов и орехов. 

Дутые шоколадные фигурки из рождественских наборов тоже висели на елке. «Наборы обычно получали на работе, это был типичный подарок от объединения профсоюзов. Вначале было не так много видов шоколада, но позже их стало больше», — отмечает историк Петр Коура, который вместе с Павлиной Коура написал книгу «Сто лет чешского Рождества» о трансформациях этого праздника. 

Чешские шоколадные фабрики Orion, Maryša и Zora начинали производство рождественских шоколадных украшений еще летом, чтобы удовлетворить спрос в конце года. Младенец Иисус приносил подарки под елку даже несмотря на попытки властей убрать христианский символ из празднования Рождества. В 1950-х годах коммунистическая пропаганда пыталась заменить чешского Йежишка Дедом Морозом, но советский импорт не прижился у чехословацкой общественности.

«В 70-х и 80-х коммунисты уже не пытались этого делать, но мы все еще можем видеть целенаправленный атеизм, например, в рождественских песнях, которые дети разучивают в школе. Это были не гимны вроде “Христос, Господь родился”, а такие песни, как “Рождество, Рождество близко”, которые больше напоминали о богатом угощении и подарках», — вспоминает Коура.

Как и сегодня, дети тогда не любили находить под елкой одежду. Практичные свитера или шарфы раньше вязали дома, чтобы компенсировать отсутствие выбора в магазинах. Посетители музея могут ознакомиться с зимней одеждой Чехословакии на отдельной выставке.

Напротив, лыжи, велосипеды «Эска» или «Фаворит» или кассетные магнитофоны, а позже и плейеры были одними из самых востребованных. На выставке отчасти смогут осуществить свою мечту те, кто в детстве тщетно просил Йежишка об игрушечной автодороге, составленной из сотни частей. Такой набор стоил половину тогдашней зарплаты, иногда его собирали несколько дворов. Музей собрал один из таких наборов для посетителей, и они могут его опробовать. Также здесь представлены десятки старинных игрушечных автомобилей.

Выставка будет идти до конца января 2023 года.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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