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Куда пойти с 7 по 13 января: выставки, фестивали и другие развлечения в Чехии

Куда пойти с 7 по 13 января: выставки, фестивали и другие развлечения в Чехии

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anastasiia-kn
03 января
12:23
252
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 7 по 13 января: выставки, фестивали и другие развлечения в Чехии

«ЖИВАЯ ЭКЗОТИКА» — РЫНОК ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

Когда: 7 января

Самый известный рынок экзотических животных и растений в Чешской Республике. В «Живой экзотике» вы найдете множество животных, растений и инструментов для разведения и выращивания.

Стоимость: 180 крон

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ЗИМНЯЯ ВЫСТАВКА МОРСКИХ СВИНОК 2023 В ПРАГЕ

Когда: 7 января

В выставке примут участие 200 морских свинок от 70 заводчиков, некоторых животных можно будет приобрести. 

Стоимость: добровольный взнос

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VINTAGE KILO SALE. ЯРМАРКА ВИНТАЖНОЙ ОДЕЖДЫ В ПРАГЕ

Когда: 7-8 января

Красиво, экологично и просто! На ярмарке вы сможете подобрать себе уникальные винтажные образцы одежды и аксессуаров: джинсы, тренчи, костюмы, платья, ремни, сумки и многое другое!

Стоимость: 3 евро

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ЗИМНЯЯ СКАЗКА В КОРОЛЕВСКОМ САДУ: СТАРИННАЯ КАРУСЕЛЬ, КАТОК И ВЕРТЕП

Когда: до 8 января

Отправляйтесь в Королевский сад Пражского Града. На каток вход бесплатный! На месте открыт вертеп с пони, осликом и овцой. Там вы и ваш малыш сможете погладить и покормить животных. Прокатиться на старинной карусели можно всего за 50 крон. 

Стоимость: до 50 крон

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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР В ЛЕГЕНДАРНОМ КАФЕ SLAVIA (НА ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ)

Когда: 9 января

Литературный вечер в день рождения Карела Чапека будет приурочен также к 120-летию со дня рождения его жены Ольги Шайнпфлюг.

Стоимость: бесплатно

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MOUNTAINS ON STAGE — ФЕСТИВАЛЬ ГОРНОГО КИНО

Когда: 12 января

Фестиваль MOUNTAINS ON STAGE возвращается, чтобы показать вам вдохновляющие фильмы о спорте в новом зимнем сезоне 2023 года! Желаем приятно провести день, полный приключений и вдохновения, с лучшими фильмами года о горах!

Стоимость: 380 крон

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