Куда пойти с 7 по 13 января: выставки, фестивали и другие развлечения в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

«ЖИВАЯ ЭКЗОТИКА» — РЫНОК ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

Когда: 7 января

Самый известный рынок экзотических животных и растений в Чешской Республике. В «Живой экзотике» вы найдете множество животных, растений и инструментов для разведения и выращивания.

Стоимость: 180 крон

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ЗИМНЯЯ ВЫСТАВКА МОРСКИХ СВИНОК — 2023 В ПРАГЕ

Когда: 7 января

В выставке примут участие 200 морских свинок от 70 заводчиков, некоторых животных можно будет приобрести.

Стоимость: добровольный взнос

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VINTAGE KILO SALE. ЯРМАРКА ВИНТАЖНОЙ ОДЕЖДЫ В ПРАГЕ

Когда: 7-8 января

Красиво, экологично и просто! На ярмарке вы сможете подобрать себе уникальные винтажные образцы одежды и аксессуаров: джинсы, тренчи, костюмы, платья, ремни, сумки и многое другое!

Стоимость: 3 евро

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ЗИМНЯЯ СКАЗКА В КОРОЛЕВСКОМ САДУ: СТАРИННАЯ КАРУСЕЛЬ, КАТОК И ВЕРТЕП

Когда: до 8 января

Отправляйтесь в Королевский сад Пражского Града. На каток вход бесплатный! На месте открыт вертеп с пони, осликом и овцой. Там вы и ваш малыш сможете погладить и покормить животных. Прокатиться на старинной карусели можно всего за 50 крон.

Стоимость: до 50 крон

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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР В ЛЕГЕНДАРНОМ КАФЕ SLAVIA (НА ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ)

Когда: 9 января

Литературный вечер в день рождения Карела Чапека будет приурочен также к 120-летию со дня рождения его жены Ольги Шайнпфлюг.

Стоимость: бесплатно

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MOUNTAINS ON STAGE — ФЕСТИВАЛЬ ГОРНОГО КИНО

Когда: 12 января

Фестиваль MOUNTAINS ON STAGE возвращается, чтобы показать вам вдохновляющие фильмы о спорте в новом зимнем сезоне 2023 года! Желаем приятно провести день, полный приключений и вдохновения, с лучшими фильмами года о горах!

Стоимость: 380 крон

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YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

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