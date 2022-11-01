Куда пойти с 7 по 13 января: выставки, фестивали и другие развлечения в Чехии

«ЖИВАЯ ЭКЗОТИКА» — РЫНОК ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Когда: 7 января
Самый известный рынок экзотических животных и растений в Чешской Республике. В «Живой экзотике» вы найдете множество животных, растений и инструментов для разведения и выращивания.
Стоимость: 180 крон
ЗИМНЯЯ ВЫСТАВКА МОРСКИХ СВИНОК — 2023 В ПРАГЕ
Когда: 7 января
В выставке примут участие 200 морских свинок от 70 заводчиков, некоторых животных можно будет приобрести.
Стоимость: добровольный взнос
VINTAGE KILO SALE. ЯРМАРКА ВИНТАЖНОЙ ОДЕЖДЫ В ПРАГЕ
Когда: 7-8 января
Красиво, экологично и просто! На ярмарке вы сможете подобрать себе уникальные винтажные образцы одежды и аксессуаров: джинсы, тренчи, костюмы, платья, ремни, сумки и многое другое!
Стоимость: 3 евро
ЗИМНЯЯ СКАЗКА В КОРОЛЕВСКОМ САДУ: СТАРИННАЯ КАРУСЕЛЬ, КАТОК И ВЕРТЕП
Когда: до 8 января
Отправляйтесь в Королевский сад Пражского Града. На каток вход бесплатный! На месте открыт вертеп с пони, осликом и овцой. Там вы и ваш малыш сможете погладить и покормить животных. Прокатиться на старинной карусели можно всего за 50 крон.
Стоимость: до 50 крон
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР В ЛЕГЕНДАРНОМ КАФЕ SLAVIA (НА ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ)
Когда: 9 января
Литературный вечер в день рождения Карела Чапека будет приурочен также к 120-летию со дня рождения его жены Ольги Шайнпфлюг.
Стоимость: бесплатно
MOUNTAINS ON STAGE — ФЕСТИВАЛЬ ГОРНОГО КИНО
Когда: 12 января
Фестиваль MOUNTAINS ON STAGE возвращается, чтобы показать вам вдохновляющие фильмы о спорте в новом зимнем сезоне 2023 года! Желаем приятно провести день, полный приключений и вдохновения, с лучшими фильмами года о горах!
Стоимость: 380 крон
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