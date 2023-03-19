Пасхальные ярмарки Праги в 2023 году: адреса, время и период работы

Пасхальные ярмарки в Праге уже открылись. Как и каждый год, центром праздника является Староместская площадь, где ежедневно проходит красочная фольклорная программа. Но прилавки с традиционными пасхальными товарами и закусками вы можете найти на всех пасхальных ярмарках города. Где они расположены и как долго будут работать — узнаете из нашего нового материала.

Католическая Пасха в 2023 году будет с 7 по 10 апреля. Чтобы все успели подготовиться к празднику и настроиться на весеннюю атмосферу, пасхальные ярмарки в Праге стартовали уже в 20-х числах марта. Главные ярмарки столицы будут радовать горожан на Староместской и Вацлавской площади, площадях Мира и Республики. Небольшие рынки открыты на Анделе и Пражском граде. Большинство ярмарок будет работать до середины апреля.

Пасхальная ярмарка на Староместской площади в Праге с народной музыкой, демонстрацией народных ремесел и художественными мастерскими для детей является одним из самых популярных и посещаемых пасхальных мероприятий в Праге. Пять десятков киосков предлагают различные кулинарные деликатесы и традиционные товары, такие как «мазанцы», пасхальные барашки, расписанные вручную яйца, «помлазки» (плеть из вербовых прутьев), весенние цветы, вышитые скатерти и деревянные игрушки. На выходных детей ждут творческие занятия: раскрашивание пасхальных яиц, изготовление украшений, выпечка барашка и вязание «помлазек». Пасхальную программу, которая проходит каждый день под украшенной березой с лентами и яйцами, сменяют пять десятков поющих и танцевальных коллективов не только из Чехии, но и из-за рубежа.

Изюминкой программы Пасхального понедельника станет мероприятие, где прозвучат пасхальные мелодии, колядки и веселые народные песни. Посетители ярмарки услышат живую музыку с использованием таких инструментов, как кларнеты, скрипки, волынки, контрабасы, а также смогут потанцевать. В этом году на ярмарке можно найти даже зеленое пиво. А также Староместскую площадь в этом году украшают два четырехметровых пасхальных зайца.

Время работы ярмарки: 25.03.2023 – 16.04.2023

Часы работы: Киоски 10.00 - 22.00 | Закуски 10.00 - 24.00 | Программа на сцене 16.00 - 19.00

Пасхальная ярмарка на площади Мира – популярное место у местных жителей. Посетители могут попробовать там кулинарные изыски и купить традиционные пасхальные товары. Детей ждут увлекательные творческие занятия: раскрашивание пасхальных яиц, изготовление украшений, выпечка барашка и вязание «помлазек».

Время работы ярмарки: 25.03.2023 – 04.10.2023 с 10:00 до 19:00

Часы работы: 10.00 - 22.00

Пасхальная ярмарка на площади Республики дарит приятную пасхальную атмосферу историческому центру города. Торговые дома на площади перед торговым центром «Палладиум» предлагают посетителям не только традиционные пасхальные изделия чешских мастеров, но и широкий выбор гастрономических блюд, горячих и холодных напитков.

Время работы ярмарки: 25.03.2023 – 16.04.2023

Часы работы: Киоски 10.00 - 22.00 | Закуски 10.00 - 24.00

Пасхальная ярмарка на Пражском Граде снова размещена в этом году на площади Святого Йиржи. Стильные деревянные прилавки предлагают пасхальные товары, изысканные деликатесы и сувениры от чешских ремесленников. Посетители рынков могут наблюдать, например, за вязанием «помлазек», росписью пасхальных яиц, работой кузнеца или лудильщика.

Время работы ярмарки: 20.03.2023 – 16.04.2023

Часы работы: Понедельник - Четверг: 9:00 - 18:00 | Пятница - Воскресенье: 9:00 - 19:00

Пасхальные ярмарки на Вацлавской площади расположены как в нижней, так и в верхней части площади. Ярмарки предлагают большое количество пасхальных товаров, расписанных вручную пасхальных яиц, «помлазек», пасхальной выпечки, барашков, сладостей и деревянных игрушек. На ярмарках проходят выступления музыкальных коллективов, а ремесленники демонстрируют посетителям свою работу.

Время работы ярмарки: 25.03.2023 – 16.04.2023

Часы работы: Киоски 10.00 - 22.00 | Закуски 10.00 - 24.00

Пасхальная ярмарка у метро Андел предлагает широкий выбор пасхальных товаров: пасхальные угощения, украшения и краски для яиц, пасхальные яйца, скатерти, салфетки с пасхальными мотивами (вышитые и вязаные крючком), керамику и украшения.

Время работы ярмарки: 19.03.2023 – 09.04.2023

Часы работы: 08.00 - 20.00

Хотим напомнить, что в период государственных праздников, к которым относится и Пасха, многие магазины будут закрыты. Узнать о том какие именно и в какие дни можете из нашего другого материала, перейдя по этой ссылке. А из этой статьи узнаете о чешских пасхальных традициях и обычаях, к примеру, почему в Чехии на Пасху принято стегать женщин прутьями.