Куда пойти 8-14 апреля в Чехии: квесты, ярмарки, концерт Макаревича и другие развлечения

Про пасхальные ярмарки, некоторые из которых открыты до 16 апреля, можно узнать здесь.
ПАРК С АТТРАКЦИОНАМИ MATĚJSKÁ POUŤ
Когда: сейчас и до 10 апреля
Мероприятие с аттракционами Matějská pouť проходит в Пражском выставочном комплексе, где вас ждут традиционные и новые иностранные аттракционы. Вы сможете весело провести время на американских горках, центрифуге, в замке с привидениями, доме смеха, тирах, каруселях, качелях, надувных замках, лодках-качалках и т.д.
Стоимость: 30 за вход + билеты на аттракционы (до 200 крон за аттракцион)
БЕСПЛАТНЫЙ КВЕСТ-КВИЗ «ЖЕНЩИНЫ ЗНАЮТ ВСЕ!» В ПРАГЕ
Когда: 8 апреля
Квест-квиз для девушек, который подарит прекрасное время с подругами!
Стоимость: Бесплатно
КОРОЛЕВСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Когда: круглогодично
В музее представлена интерактивная модель Чехии, включающая в себя миниатюрные версии Праги, Центральной, Плезеньского, Устецкого и Карловарского краев. Посетители могут увидеть все главные достопримечательности страны, путешествуя на железной дороге.
Стоимость: 300 крон (10% скидка по вашей карточке PID Lítačka)
КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА MAD HEAD SHOW В ПРАГЕ
Когда: 8 апреля
Игра пройдет в зале Spojka Events по адресу Pernerova 35, начало игры в 19:00, но двери для встречи участников будут открыты с 18:00!
Стоимость: 300 крон
ДЕТСКАЯ КВИЗ-ИГРА «ПАТИ В КВАДРАТЕ» В ПРАГЕ
Когда: 9 апреля
Развлечение для детей — квиз-игра! Это так же круто, как компьютерная игра, но при этом дети играют друг с другом и мастером, много общаются, смеются, учатся работать в команде, думают и принимают решения.
Стоимость: 200 крон
БЫСТРЫЕ СВИДАНИЯ В ПРАГЕ. ОТ 20 ДО 30 ЛЕТ
Когда: 9 апреля
Предлагают велкам-дринки (просекко, сок, вода), а также развлекательную программу.
Стоимость: Женщины 350 крон, мужчины 550 крон
СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ: РАЗЛИЧНЫЕ НЮАНСЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЧЕХИИ И НЕ ТОЛЬКО
Когда: 11 апреля
Приходите на наш очередной семинар по финансовой грамотности, на этот раз в пивном городе Плзень!
Стоимость: 199 крон
ДЖАЗОВЫЙ ПРОЕКТ АНДРЕЯ МАКАРЕВИЧА «YO5» В ПРАГЕ
Когда: 13 апреля
Горячо любимый джазовый проект Андрея Макаревича «Yo5» снова в туре. В исполнении Андрея Макаревича и этой камерной группы по-новому зазвучат и старые, любимые песни «Машины времени», и композиции из сольных проектов.
Стоимость: От 900 крон
FOR PETS 2023. ЯРМАРКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Когда: 13-16 апреля
Единственная в Чешской Республике профессиональная выставка, посвященная содержанию домашних животных, вновь предложит широкий ассортимент различных принадлежностей, игрушек, кормов и гаджетов.
Стоимость: 180 крон (20% скидка тем, кто покажет свою карту Lítačka
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