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Куда пойти 8-14 апреля в Чехии: квесты, ярмарки, концерт Макаревича и другие развлечения

Куда пойти 8-14 апреля в Чехии: квесты, ярмарки, концерт Макаревича и другие развлечения

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
05 апреля
17:50
411
Разгоняем скуку: подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни. Напоминаем, что аттракционы в Праге закроются уже 10 апреля.

Куда пойти 8-14 апреля в Чехии: квесты, ярмарки, концерт Макаревича и другие развлечения

Про пасхальные ярмарки, некоторые из которых открыты до 16 апреля, можно узнать здесь.

ПАРК С АТТРАКЦИОНАМИ MATĚJSKÁ POUŤ

Когда: сейчас и до 10 апреля

Мероприятие с аттракционами Matějská pouť проходит в Пражском выставочном комплексе, где вас ждут традиционные и новые иностранные аттракционы. Вы сможете весело провести время на американских горках, центрифуге, в замке с привидениями, доме смеха, тирах, каруселях, качелях, надувных замках, лодках-качалках и т.д.

Стоимость: 30 за вход + билеты на аттракционы (до 200 крон за аттракцион)

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БЕСПЛАТНЫЙ КВЕСТ-КВИЗ «ЖЕНЩИНЫ ЗНАЮТ ВСЕ!» В ПРАГЕ

Когда: 8 апреля

Квест-квиз для девушек, который подарит прекрасное время с подругами!

Стоимость: Бесплатно

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КОРОЛЕВСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Когда: круглогодично

В музее представлена интерактивная модель Чехии, включающая в себя миниатюрные версии Праги, Центральной, Плезеньского, Устецкого и Карловарского краев. Посетители могут увидеть все главные достопримечательности страны, путешествуя на железной дороге.

Стоимость: 300 крон (10% скидка по вашей карточке PID Lítačka)

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КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА MAD HEAD SHOW В ПРАГЕ

Когда: 8 апреля

Игра пройдет в зале Spojka Events по адресу Pernerova 35, начало игры в 19:00, но двери для встречи участников будут открыты с 18:00! 

Стоимость: 300 крон

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ДЕТСКАЯ КВИЗ-ИГРА «ПАТИ В КВАДРАТЕ» В ПРАГЕ

Когда: 9 апреля

Развлечение для детей — квиз-игра! Это так же круто, как компьютерная игра, но при этом дети играют друг с другом и мастером, много общаются, смеются, учатся работать в команде, думают и принимают решения.

Стоимость: 200 крон

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БЫСТРЫЕ СВИДАНИЯ В ПРАГЕ. ОТ 20 ДО 30 ЛЕТ

Когда: 9 апреля

Предлагают велкам-дринки (просекко, сок, вода), а также развлекательную программу.

Стоимость: Женщины 350 крон, мужчины 550 крон

⇒Подробнее

СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ: РАЗЛИЧНЫЕ НЮАНСЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЧЕХИИ И НЕ ТОЛЬКО

Когда: 11 апреля

Приходите на наш очередной семинар по финансовой грамотности, на этот раз в пивном городе Плзень!

Стоимость: 199 крон

Подробнее

ДЖАЗОВЫЙ ПРОЕКТ АНДРЕЯ МАКАРЕВИЧА «YO5» В ПРАГЕ

Когда: 13 апреля

Горячо любимый джазовый проект Андрея Макаревича «Yo5» снова в туре. В исполнении Андрея Макаревича и этой камерной группы по-новому зазвучат и старые, любимые песни «Машины времени», и композиции из сольных проектов.

Стоимость: От 900 крон

Подробнее

FOR PETS 2023. ЯРМАРКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Когда: 13-16 апреля

Единственная в Чешской Республике профессиональная выставка, посвященная содержанию домашних животных, вновь предложит широкий ассортимент различных принадлежностей, игрушек, кормов и гаджетов. 

Стоимость: 180 крон (20% скидка тем, кто покажет свою карту Lítačka

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