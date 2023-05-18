Куда пойти 1—7 июля в Чехии: настольные игры, скейтборд-гонки и другие мероприятия

РОЛЕВАЯ ИГРА НА АНГЛИЙСКОМ WEREWOLF
Когда: 1 июля
Игра проходит в Meeples & Coffee — это тематическое кафе для настольных игр в красивой старой части центра Праги.
Стоимость: 200 крон
150 ТОПОВЫХ СКЕЙТБОРДИСТОВ МИРА БУДУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ В ПРАГЕ
Когда: до 2 июля
Пражский остров Штванице вновь станет местом проведения одной из крупнейших скейтборд-гонок в Европе. Там продет уже 28 по счету Mystic Sk8 Cup.
Стоимость: 990–1400 крон
NAONI — ОРКЕСТР ИЗ УКРАИНЫ ВПЕРВЫЕ В ПРАГЕ
Когда: 4 июля
НАОНИ — Национальный академический оркестр народных инструментов Украины.
Стоимость: 200 крон
ЭКСКУРСИЯ ПО УГОЛКАМ ПРЕСТУПНОЙ ПРАГИ С БЕЗДОМНЫМ КАРИМОМ (НА ЧЕШСКОМ)
Когда: 5 и 7 июля
Карим живет на улице с 16 лет и знает мир преступной Праги как никто другой: какое-то время назад он подсел на метамфетамин, от которого оказался лишь спустя 7 лет, и зарабатывал деньги с помощью проституции до 1997 года, когда его заразил клиент. Теперь, благодаря проекту Pragulic, у него есть возможность зарабатывать деньги, показывая гостям и жителям столицы мир преступной Праги с подробными рассказами.
Стоимость: 500 крон
ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК НА НАПЛАВКЕ
Когда: 1 июля
Популярный фермерский рынок проходит на Наплавке с февраля каждую субботу с 8:00 до 14:00. За время работы рынок расширился с 28 продавцов почти до сотни.
Стоимость: бесплатно
КОРОЛЕВСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Когда: круглый год
В музее представлена интерактивная модель Чехии, включающая в себя миниатюрные версии Праги, Среднечешского, Пльзеньского, Устецкого и Карловарского краев. Посетители могут увидеть все главные достопримечательности страны, путешествуя на железной дороге.
Стоимость: 300 крон (скидка 10% по вашей карточке PID Lítačka)
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