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Куда пойти 1—7 июля в Чехии: настольные игры, скейтборд-гонки и другие мероприятия

Куда пойти 1—7 июля в Чехии: настольные игры, скейтборд-гонки и другие мероприятия

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
27 июня
14:23
383
Разгоняем скуку: подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти 1—7 июля в Чехии: настольные игры, скейтборд-гонки и другие мероприятия

РОЛЕВАЯ ИГРА НА АНГЛИЙСКОМ WEREWOLF

Когда: 1 июля

Игра проходит в Meeples & Coffee — это тематическое кафе для настольных игр в красивой старой части центра Праги.

Стоимость: 200 крон

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150 ТОПОВЫХ СКЕЙТБОРДИСТОВ МИРА БУДУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ В ПРАГЕ

Когда: до 2 июля

Пражский остров Штванице вновь станет местом проведения одной из крупнейших скейтборд-гонок в Европе. Там продет уже 28 по счету Mystic Sk8 Cup.

Стоимость: 990–1400 крон

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NAONI — ОРКЕСТР ИЗ УКРАИНЫ ВПЕРВЫЕ В ПРАГЕ

Когда: 4 июля

НАОНИ — Национальный академический оркестр народных инструментов Украины. 

Стоимость: 200 крон

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ЭКСКУРСИЯ ПО УГОЛКАМ ПРЕСТУПНОЙ ПРАГИ С БЕЗДОМНЫМ КАРИМОМ (НА ЧЕШСКОМ)

Когда: 5 и 7 июля

Карим живет на улице с 16 лет и знает мир преступной Праги как никто другой: какое-то время назад он подсел на метамфетамин, от которого оказался лишь спустя 7 лет, и зарабатывал деньги с помощью проституции до 1997 года, когда его заразил клиент. Теперь, благодаря проекту Pragulic, у него есть возможность зарабатывать деньги, показывая гостям и жителям столицы мир преступной Праги с подробными рассказами.

Стоимость: 500 крон

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ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК НА НАПЛАВКЕ

Когда: 1 июля

Популярный фермерский рынок проходит на Наплавке с февраля каждую субботу с 8:00 до 14:00. За время работы рынок расширился с 28 продавцов почти до сотни.

Стоимость: бесплатно

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КОРОЛЕВСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Когда: круглый год

В музее представлена интерактивная модель Чехии, включающая в себя миниатюрные версии Праги, Среднечешского, Пльзеньского, Устецкого и Карловарского краев. Посетители могут увидеть все главные достопримечательности страны, путешествуя на железной дороге.

Стоимость: 300 крон (скидка 10% по вашей карточке PID Lítačka)

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