В Праге не хотят концерта Канье Уэста: правозащитники запутили петицию
13 августа 2025
18:00
690
Чешские правозащитники выступили против возможного проведения концерта американского рэпера Ye (Канье Уэст) в Праге. Музыкант может перенести сюда свое выступление после отмененного словацкого фестиваля Rubikon, который должен был пройти в июле недалеко от Братиславы.
О возможном переносе концерта сообщил во вторник портал Aktuality.sk. Однако ни одна чешская промоутерская компания пока официально не объявила о проведении шоу.
В открытом письме и петиции, подписанной тремя десятками человек, авторы призывают мэра Праги Богуслава Свободу (ODS) предотвратить проведение концерта. Среди подписавшихся — представители правозащитных организаций, юристы, художники, кинематографисты, а также бывший омбудсмен Анна Шабатова.
Правозащитники заявляют, что концерт в Праге «стал бы оскорблением исторической памяти, прославлением военного насилия и унижением всех жертв нацистского режима, включая чешских солдат, мирных жителей, политзаключенных, участников сопротивления, еврейскую общину и их семьи».
Авторы петиции также предупреждают о возможных угрозах безопасности, утверждая, что мероприятие может способствовать распространению экстремизма и привлечь в Прагу радикалов из Чехии и других стран, что повышает риск насилия.
Общественные активисты требуют от мэра использовать все возможные механизмы — от переговоров с организаторами и владельцами площадок до мер городских служб — для того, чтобы концерт не состоялся.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
13 АВГУСТА 2025
242
16:30
13 АВГУСТА 2025
792
13:30
13 АВГУСТА 2025
996
12:00
13 АВГУСТА 2025
719
11:00
13 АВГУСТА 2025
819
09:30
13 АВГУСТА 2025
1461
08:30
13 АВГУСТА 2025
1858
19:30
12 АВГУСТА 2025
974
16:30
12 АВГУСТА 2025
2118
13:30
12 АВГУСТА 2025
3215
11:00
12 АВГУСТА 2025
1513
09:30
12 АВГУСТА 2025
1522
08:30
12 АВГУСТА 2025
1576
21:00
11 АВГУСТА 2025
2971
19:30
11 АВГУСТА 2025
2424