В Праге не хотят концерта Канье Уэста: правозащитники запутили петицию





О возможном переносе концерта сообщил во вторник портал Aktuality.sk. Однако ни одна чешская промоутерская компания пока официально не объявила о проведении шоу

В открытом письме и петиции, подписанной тремя десятками человек, авторы призывают мэра Праги Богуслава Свободу (ODS) предотвратить проведение концерта. Среди подписавшихся — представители правозащитных организаций, юристы, художники, кинематографисты, а также бывший омбудсмен Анна Шабатова.









Правозащитники заявляют, что концерт в Праге «стал бы оскорблением исторической памяти, прославлением военного насилия и унижением всех жертв нацистского режима, включая чешских солдат, мирных жителей, политзаключенных, участников сопротивления, еврейскую общину и их семьи».

Авторы петиции также предупреждают о возможных угрозах безопасности, утверждая, что мероприятие может способствовать распространению экстремизма и привлечь в Прагу радикалов из Чехии и других стран, что повышает риск насилия.





Общественные активисты требуют от мэра использовать все возможные механизмы — от переговоров с организаторами и владельцами площадок до мер городских служб — для того, чтобы концерт не состоялся.