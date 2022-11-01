Эксперт рынка труда в Чехии: три совета, как правильно попросить работодателя увеличить зарплату

​Как просить об увеличении зарплаты? И где появляются возможности для дополнительного дохода? Рассказывает эксперт по рынку труда Томаш Эрвин Домбровски из компании LMC.

Хотя сейчас компании нанимают на 20% меньше людей, чем в прошлом году, крупных увольнений не предвидится. По оценкам аналитика LMC Томаша Эрвина Домбровски, в этом году повышение заработной платы коснется не только новых сотрудников.

«Многие компании планируют увеличивать зарплату действующим сотрудникам. Темпы роста заработной платы немного ускоряются по сравнению с прошлым годом, они составят от 6 до 9%», — говорит аналитик кадрового агентства LMC.

Тем не менее сотрудники все равно смогут в среднем купить на 10% меньше товаров и услуг, чем год назад. В ноябре инфляция в Чехии составила 16,2%, а в реальном выражении заработная плата упала больше всего с 90-х годов.

«Готовность к повышению заработной платы среди компаний сохраняется. Во время ковида они усвоили урок, когда экономили на людях, а потом через полгода были проблемы с набором сотрудников», — напоминает Домбровски.

Согласно опросу агентства LMC, которое управляет порталами jobs.cz и prace.cz, более половины людей с трудом сводят концы с концами за счет своих доходов. У 20% очень серьезные финансовые проблемы, и примерно 10% населения — должники, с которыми работают судебные исполнители.

Как просить об увеличении зарплаты?

Просто экономить и жить на одну зарплату в Чехии зачастую уже недостаточно, поэтому люди ищут подработку. По данным LMC, около 25% сотрудников имеют дополнительный доход, а еще 21% планируют найти подработку.

Еще один вариант — попытаться попросить повышения зарплаты у нынешнего работодателя. «Те, кто не решается об этом просить, не получают прибавки к зарплате. Здесь так не принято», — говорит Домбровски. В более выгодной ситуации находятся те, кто меняет место работы раз в несколько лет.

«По прошествии 5–10 лет люди попадают в так называемую “золотую клетку”. Они усвоили все, что можно, они уже выросли в компании и уже не так часто ведут переговоры. Растет фрустрация, но снижается готовность что-то с этим делать», — описывает аналитик типичную ситуацию.

Знаете ли вы свою рыночную стоимость?

Есть хорошие и плохие времена, чтобы поднять тему более высокой зарплаты. Лучше всего говорить о повышении, когда зарплата не повышалась уже пару лет.

Аналитик также рекомендует проанализировать, сколько на самом деле стоит сотрудник на рынке. «Поищите на порталах вакансий, сколько получают люди за сопоставимую работу. Примерно в 40% вакансий указана зарплата», — советует эксперт.

Недостаточно ссылаться только на рост цен. «Не стоит ожидать, что компания компенсирует инфляцию», — отмечает Домбровски. На встрече с начальником лучше подготовить аргументы о том, какую пользу вы принесли компании в последнее время, сколько денег для нее заработали или какие проекты планируете в ближайшем будущем.

«Апокалипсиса на рынке труда пока не происходит», — отмечает Томаш Эрвин Домбровски. На порталах предлагается на 15–20% меньше вакансий, чем год назад, когда спрос на людей был рекордно высоким. Таким образом, рынок труда возвращается к доковидным уровням. Людей, ищущих работу, стало немного больше.

Источник: seznamzpravy.cz

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