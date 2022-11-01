В Чехии авансы за газ и электроэнергию можно снизить вдвое

Если домохозяйства сократили свое потребление электроэнергии или газа и в то же время вносили регулярные авансовые платежи в прошлом, они могут уменьшить свой ежемесячный платеж до половины.

Новые авансовые платежи за энергию, которые для большинства домохозяйств иногда даже значительно выше прежних, могут быть скорректированы. Однако всегда нужно учитывать, что значительное сокращение авансовых платежей может в конечном итоге привести к просроченной задолженности.

Домохозяйства с хорошей платежной моралью могут сократить свои авансы в ČEZ почти наполовину. Эта возможность есть даже у тех, кто не платил депозиты регулярно, но она более ограничена. В любом случае варианты уменьшения авансов индивидуальны.

«По закону размер авансов определяется поставщиком энергии не более чем в пределах разумно ожидаемого потребления. Заказчик может, но не обязан убеждать поставщика в необходимости корректировки аванса, если, например, он вложил средства в утепление дома, если он начал использовать другой источник тепла, если он потратит большую часть отопительного сезона за границей и тому подобное», — рассказала директор организации dTest Эдуарда Гекшова.

По ее словам, уместно рассматривать снижение авансов, например, если семья, помимо утепления, например, заменила окна, приобрела энергосберегающую технику или из соображений экономии значительно снизила температуру отопления в квартире или доме.

Наоборот, если нет явных причин для уменьшения авансов, Гекшова рекомендует не изменять установленные поставщиком авансы. В противном случае клиент может оказаться не в состоянии сразу погасить образовавшуюся большую задолженность.

Самостоятельный учет расходов на газ и электричество также поможет семьям планировать сокращение первоначальных взносов. Они узнают реальный расход, потому что дистрибьюторы не всегда должны проверять его лично, а ориентировочно. В этом случае они будут учитывать потребление за предыдущие годы для оценки, и если домохозяйство уже значительно сократило потребление в конце прошлого года, это более низкое потребление может не отражаться в авансах за следующий год.

По данным Управления по регулированию энергетики, клиент может отправлять самостоятельные показания территориально компетентному дистрибьютору до десяти раз в год и еще раз в последний день года. Самостоятельные показания впоследствии учитываются в счете.

Для самостоятельного считывания данных необходимо задокументировать заводской номер счетчика электроэнергии или газа, номер точки отбора проб и состояние счетчика. Часто бывает необходимо задокументировать данные, например, с помощью фотографии с отметкой даты.

«Хорошая идея – отслеживать дату, когда поставщики энергии повышают цены, и снимать показания на эту дату. Это делит потребление энергии таким образом, что более дешевый прейскурант применяется к более раннему потреблению, а более дорогой прейскурант используется только к новому потреблению энергии. Таким образом, вы можете легко сэкономить деньги, лучше настроить авансы и получить лучший обзор потребления», — сказал главный экономист BH Securities Штепан Кржечек.

Он также призывает домохозяйства, у которых заканчивается фиксация цен на энергоносители, подготовиться к увеличению авансовых платежей.

Источник: novinky.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.