Порталы по поиску работы в Чехии представили видеокурс чешского для украинцев

Мини-курс научит основным фразам для приветствия, ориентации на улице, общения с врачом и т.д. Каждый урок посвящен одной теме.

Компания LMC, которой принадлежат крупные чешские сайты по поиску работы (Jobs.cz, Prace.cz, Práce za rohem и т.д.), создали онлайн-видеокурс, который поможет украинцам в общении в повседневных ситуациях. Курс содержит 12 коротких уроков, на которых украинцы изучают основные фразы для приветствия, ориентации на улице, общения с врачом и т.д. Каждый урок посвящен одной теме. Под видео можно скачать словарик с полезными словами и фразами.

Курс преподает украинка Яна Князюк, преподаватель чешского и английского языка, живет в Чехии с 2018 года. Яна заканчивает педагогический факультет в Оломоуце.

Источник: workania.eu

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