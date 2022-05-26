Откуда взялись первые кофейни в Чехии и что там «забыла» местная элита?

Летние деньки уже почти здесь: с утра грех не забежать на чашечку капучино, посидеть на тёплой террасе с освещающим ветерком и позволить себе кусочек торта с аппетитной свежей клубникой. Впрочем, такой утренний ритуал в Чехии существовал не всегда, а привилегию неторопливо пить кофе, сидя на террасе, имели не все.

Вместе с кафе «Elvíra» мы задались вопросом — как вообще сложилась такая культура?



Жители на территории современной чехии впервые попробовали кофе примерно в 17-18 веке и далеко не все знали, что с ним делать, в современном понимании. Перед тем, как кофе «спустился» с аристократических столов к низшим классам, уже обжаренный молотый кофе первоначально был доступен в основном как лекарство в аптеках. Стоил он дорого, потому что считалось, что он бодрит и придает сил, а также помогает пациентам лучше «выздоравливать».

Но кто был тем, кто угостил чехов самой первой чашечкой кофе в Чехии, просто так, для удовольствия? И были это далеко не богатые горожане, а простые прохожие, спешащие по делам.

Брно — первый «кофейный» центр по мнению некоторых историков

Первое кафе в Чехии, открытое турком Ахметом в 1702 году, мы могли бы встретить именно здесь благодаря выгодному расположению города Брно.

Никаких эспрессо или капуччино, все было просто, но вкусно! Скорее всего, от Ахмета вы бы получили кофе, приготовленный по-турецки, с хорошей порцией тростникового сахара. Столь популярный эспрессо и напитки попали в Европу гораздо позже, в начале 20 века.

Такой доселе невиданный рецепт напитка Ахмета пришелся жителям Брно по вкусу, поэтому кофе быстро набрал популярность и другие дельцы «одолжили» бизнес-идею и начали открывать свои кофейни.

Почему все так быстро подхватили идею? Тренд, можно сказать, вписался в сомременные потребности мира таким, каким он был тогда. В крупных городах бурлила жизнь — людям хотелось встречаться и общаться, люди искали новые пространства для публичных собраний и обсуждений. Кофейни, которые стали открываться в дополнение к винным барам и гостиницам, предлагающие людям новый, а для нас уже привычный, стиль социальных развлечений, — пришлись как нельзя кстати!

Долгое время они предназначались в основном для более богатых слоев населения, ведь употребление кофе было типичным примером символического общения, в ходе которого дворянин пытался указать гостям на свое положение в обществе, богатство, образование и другие отличительные черты. Пить кофе стало модно.

Так гастрономическое удовольствие фактически совместили со светским мероприятием. Уже в этот период люди формировали целые ритуалы для употребления кофе. Специальная утварь, предназначенные для распития кофе помещения, точные процедуры его приготовления и т. д. доказывали, что это далеко не обычный напиток, а символ нового времени.

В доказательство особой культуры рапития кофе в центре Брно на улице Весела была обнаружена археологическая находка — остатки кофейной чашки, характерное украшение которой отсылает к району гончарного центра Кютахья в Турции:

Остатки турецкой кофейной чашки на территории Брно. Источник фото

Находка кофейной чашки подтверждает высокий уровень культуры употребления кофе в Брно. В то время кофе нужно было употреблять максимально горячим, но в Европе не было посуды, в которой можно было бы подать такой горячий напиток, поэтому в страну завозили такую альтернативу китайскому фарфору и подобные товары.

А для более бедных горожан на улицах возле домов стояли «кафешки» с нехитрым устройством, на которых подогревались две посудины. В одной варили черный кофе, а в другой молоко. Затем обе жидкости сливали в маленькие чашки, которые продавали в основном утром рабочим по пути на службу.

Прага — первого кофейного продавца сюда занес случай!

Одну из первых чашек кофе в Праге вы бы могли заказать и у Йиржи Деодата родом из Дамаска, примерно через 10 лет после открытия первого кафе в Брно.

Однако сдьба вела Деодата к успеху извилистыми путями и далеко не всегда приятными. Знал ли он, что в скором времени откроет одно из самых успешных заведений в Праге? Нет. Более того, у него были совершенно другие планы на жизнь.

Итак, сам Деодат родился в Дамаске в ассирийской некатолической семье. В городе была иезуитская школа, которую он регулярно посещал с 8 лет и в итоге принял католическую веру. По просьбе родителей он стал торговцем и несколько лет путешествовал по Африке и Азии, но в 1699 году решил принять участие в праздновании католической церкви в Риме.

Это решение оказалось судьбоносным.

Позже он хотел вернуться в Дамаск, но путь домой был неблизким. Кроме того, в то время Османская империя расширялась на европейский континент и для него, как для христианина, было слишком рискованно возвращаться домой своей первоначальной дорогой, так он и решил обойти турецкую армию через Вену, Венгрию и Константинополь.

Впрочем Деодат предполагал одно, но его жизнью распорядился один случай. В 1703 году он потерял все свои деньги на обратную дорогу в Вене. По настоянию своего друга, греческого священника, он отправился с ним в Прагу.

Приехав в город, Деодат остановился на бывшей улице Езовицкой (теперь улица Карлова) в доме «U zlatého hada».

Дом «U zlatého hada» в Праге сегодня. Источник изображения

Чтобы заработать немного денег, он начал продавать кофе прямо на улице — и у него оказался талант, как бы сегодня сказали, превосходного рекламщика! Деодат запоминался прежде всего внешним видом — он ходил в турецкой одежде, на голове носил деревянный поднос с горячим кофе, в правой руке держал сковородку с углями, а в другой чашки с сахаром. Безусловно, его внешний вид привлекал внимание, а вкус напитка, который он продавал — заставлять выделить этого «чудака», запомнить его и возвращаться к кофе снова.

Люди испытывали такой восторг из-за его прекрасного напитка, что спрос на него сильно вырос. Таким образом Деодат в скором времени уже смог купать право бюргера (месчанина) и целую привилегию открытия кофейни. Кофейня обосновалась под Мостовой башней в доме № 34, где раньше была булочная. Так бы никто и не узнал ни таланта, ни напитка Деодата, если бы не несчастный случай и стечение обстоятельств!

Через несколько лет стали открываться и другие кафе, которые в скором времени исчислялись десятками.

Кофе для бедных и богатых

Благодаря уличным торговцам кофе и первым кофейням даже небогатые горожане получили возможность отведать этот экзотический напиток, который до тех пор был привилегией в основном аристократического сословия или богатых горожан.

Дворяне же, распробовав кофе, смягчали его горький вкус молоком или сливками, сахаром, а иногда даже экзотическими пряностями (перец чили, ваниль, корица и др.). Для лучшего вкусового удовольствия к нему также подавали сладкие десерты. Хотя подача сладостей во время дружеской встречи раньше не была чем-то необычным, кофе объединило этот ритуал с остроумной беседой и создало особый стиль развлечения.

Именно поэтому сегодня к кофе первым делым «просится» десерт и редко где кофе подают без сладкого.

Профитроли с карамельным кремом и арахисом в кофейне Elvíra

Ителлектуальные развлечения в кофейнях

Кафе пользовались спросом и как культурные центры, особенно полюбили в них ходить художники, философы и политики. Людям нравились кафе не только из-за экзотики, но в основном из-за атмосферы, которая царила внутри.

Хотя кафе изначально создавались для продажи кофе, именно гости впоследствии стали главными «лицами» этого бизнеса. Сам напиток отошел в тень, а главной целью кафе стала организация публичных встреч. Общество нашло в них убежище, где оно могло вести публичные дебаты преимущественно политического характера, и в то же время оно находилось в некотором уединении. В помещениях также часто располагались игровые комнаты, в которые входили различные настольные игры, такие как шахматы, карты, домино и особенно бильярд.

Современные кафе

Хотя другие экзотические напитки, такие как чай и горячий шоколад, тоже завоевали популярность в Чехии, ни один из них не смог оказать значительного влияния на общественную жизнь, кроме кофе. Сегодня из-за всемирной глобализации в Чехию начали активно проникать международные сети кофеен, но у нас еще остается масса уютных и самобытных мест с богатой историей, о чем мы писали ранее.

Например, не забудьте заглянуть и в кафе Elvíra, которое не просто предлагает вкусный кофе с аппетитными десертами, но и позволяет окунуться в атмосферу пражских улочек в самом сердце столицы в Старом городе.

Вид на пражскую улочку с террасы кафе Elvíra на Kozí 13, Praha 1

Здесь вы отведаете лучший кофе от поставщиков Dos Mundos, Father's coffee Roaster и Penguin Coffee с широким ассортиментом купажей лучшей арабики из самых отдаленных уголков мира. В меню вы обязательно найдете, во что влюбиться, ведь там для вас приготовят с любовью и фантазией! Классические, современные торты, чизкейки, капкейки, безлактозные десерты.