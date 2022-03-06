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«Путин нам не президент». Россияне в Чехии поддерживают Украину

«Путин нам не президент». Россияне в Чехии поддерживают Украину

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На демонстрации выходят не только чехи, но и живущие здесь украинцы, и россияне. Они заявляют, что Владимир Путин не является их президентом.
«Путин нам не президент». Россияне в Чехии поддерживают Украину

На пятничной демонстрации стоит студентка Чешского технического университета в Праге — на плакате написано «Русские против войны». Протестуя против российской оккупации Украины, она не боится показать, что она из России. И этот факт вовсе не означает, что она поддерживает президента Владимира Путина или согласна с кровавой войной, развязанной в Украине. 

«Это не мое государство, это не моя война и Путин не мой президент. Я уехала из России, чтобы быть от него как можно дальше», — говорит русскоязычная студентка Анастасия и предлагает прохожим зеленые ленточки как российский антивоенный символ.

В Праге, да и в других городах Европы, в пятницу проходят демонстрации не только за Украину, но и против России, на что Анастасия отвечает, как неприятно это для россиян в Чехии:

«[...]Поэтому я рада словам Зденека Гржиба (мэра Праги) и Петра Фиалы (премьер-министра) о том, что русские не виноваты в том, что делает Путин», — добавляет она.

 

«Россия нас предала», — говорит украинка.

Конечно, некоторые русские в Чехии все еще поддерживают президента Путина. И Катерина, родом из Украины, которая также несколько лет жила в России, тоже об этом знает. Среди знакомых у нее есть ряд россиян, не согласных с агрессией на Украине. Впрочем, есть и те, кто, говоря словами российской пропаганды, поддерживает «денацификацию и демилитаризацию» Украины, где убивают невинных мирных жителей, в том числе детей.

«Не представляю, что увижу их когда-то еще», — добавляет Катерина. —«[Я чувствую] предательство со стороны россиян».

Именно для того, чтобы показать, что в Чехии проживают и русские, не согласные с оккупацией Украины, пятницу на демонстрацию на Вацлавскую площадь вышла Лия.

«Я русская, и хотя живу в Чехии восемь лет, я чувствую ответственность за то, что Путин все еще у власти в России. Поэтому я стараюсь делать то, что могу», — отвечает студентка университета на вопрос, почему она лично вышла на митинг против вторжения в Украину.

Табличка, которую она держит в руке, выражает, что Лия за свободу не только для украинцев, но и для белорусов и самих россиян, живущих под авторитарным режимом Путина. Чтобы это произошло Европе необходимо избавиться от зависимости от российского газа и нефти.

 

«Мои родители живут в матрице», — объясняет россиянка

Лия покинула Россию после вторжения Путина в Крым, но ее родители остались. Лия для них — единственная связь с западным миром.

«Они живут в матрице. Я теперь для них единственный источник независимой информации», — комментирует она. Но верят ли они ей, когда она говорит им прямо противоположное тому, что они слышат по телевизору каждый день?

«Они мне доверяют, но им нелегко. Если бы они полностью переняли западный взгляд на мир, то сошли бы с ума, потому что они все равно ничего не могут с этим поделать. Таким образом, им легче принять общую российскую пропаганду. Я родилась не в том месте, но в нужное время, поэтому в России я все же испытала относительную свободу, и мне удалось составить собственное мнение», — горько улыбается Лия.

_______________

София приехала в Чехию из Украины несколько лет назад. Она каждый день звонит своей семье домой и боится, что наступит день, когда никто не возьмет трубку.

«Там, где у моих друзей был дом, теперь только дыра в земле. Весь Чернигов и Харьков разрушены. Там у меня часть семьи, остальные в Киеве и на западе, где чуть лучше. А моя беременная сестра целыми днями сидит в подвале и ждет, сбросят ли на нее бомбу русские», — говорит София.

«Мы думаем не только о себе, но и всей Европе. Сегодня (в пятницу, прим. авт.) русские обстреляли АЭС, чего ждут политики?», — спрашивает она.

София хотела бы когда-нибудь вернуться в Украину. Но боится, что уже будет некуда.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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