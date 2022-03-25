Как война повлияла на читателей 420on: 7 историй от граждан Украины, Беларуси, Казахстана и России

Кто-то бросил свой дом, кто-то еще долго не увидит своих детей, у некоторых — сгорела мечта о долгожданном переезде в Чехию. Это все истории о последствиях войны, которые вы прислали нам в редакцию. Менее, чем за сутки, мы собрали несколько проникновенных, честных и настоящих историй от читателей из Украины, Беларуси, Казахстана и России.

Вчера мы объявили сбор ваших историй о том, как нас вас, читателей 420on, повлияли война и санкции.

Ваши письма публикуем ниже:

Женщина из Украины — уехала в Чехию к мужу:

«Когда мы уже решили, что муж уволится и тоже поедет в Украину, началась война»

«Я из Украины. Несколько лет проживала с семьей в Чехии, но всегда хотелось вернуться домой. За полгода до войны купили с мужем дом в Украине, где проживала я с ребёнком. А мужу всегда нравилось в Чехии. Мы долго сомневались и спорили, потому что в Украине близкие и родные, а в Чехии лучше уровень жизни. И вот, когда мы уже решили, что муж уволится и тоже поедет в Украину, началась война.

24 февраля 2022 я очнулась от взрывов. Мы из Харькова, потому выехать смогли только через 2 недели войны. Тогда я твердо решила, что должна спасать ребенка и дать ему лучшее будущее! Спасибо Чехии за то, что спасаете жизнь детей и женщин».

Поэтесса из Украины — уехала в Чехию к знакомой:

«От страха и тревоги стало ухудшаться самочувствие. Просила Бога помочь мне и в какой-то момент я почувствовала, что надо собираться и уезжать. Иначе умру»

«Я — инвалид. Жила в Запорожье. Поэт. Издала 16 книг, одна из которых шрифтом Брайля. Внесена в Книгу рекордов Украины. Участник международных фестивалей и конкурсов. Поддерживала своими стихами, озвучивая их и выкладывая в Ютубе.

Началась война. Десять дней я не могла нормально есть и спать. От страха и тревоги стало ухудшаться самочувствие. Просила Бога помочь мне и в какой-то момент я почувствовала, что надо собираться и уезжать. Иначе умру.

Знакомая пригласила в Чехию. Четыре дня ехала. Без сна и отдыха. Держалась из последних сил. Добралась до города Пльзень. С этого момента начался новый отсчёт времени. Пять дней ушло на психотерапию. Я ощущала поддержку везде. И всех.

Люди стремились помочь, понять, перевести, проводить. И это — внешне спокойные и бесстрастные чехи! Я начала снова писать стихи. Я дарила их на улице местным жителям. Неизменно повторяя, приложив руку к груди: «Украина. Дякую вам!».

Прошло две недели. Женщина, у которой я живу, добра и относится ко мне, как к одной из своих дочерей. Завтра собираюсь пойти в книжные магазины, подарю книги. Если увидите автора — Елена Ющук, то это мои книги, подаренные вам с любовью! Спасибо, Чехия! Спасибо, Пльзень!»

Пара, гражданство — Россия и Казахстан:

«Сейчас остро стоит проблема гражданства, потому что с государством-агрессором мы не хотим иметь ничего общего»

«Я из России, мой партнер из Казахстана. Мы переехали в Чехию 11 лет назад, у обоих ПМЖ. Сейчас остро стоит проблема гражданства, потому что с государством-агрессором мы не хотим иметь ничего общего. Вопрос о том, чтобы возвращаться не стоит вовсе, поскольку мы совершенно чужие на родине. Здесь мы хотя бы можем чувствовать себя людьми. У нас свой консалтинговый бизнес, направленный в большей мере на ЕС.

По нам безусловно ударили ограничения, связанные с распространением COVID. Война же по нам ударила в большей степени в психологическом плане — крайне сложно сосредоточиться на текущих задачах, когда тот, кто выдал тебе паспорт, бомбит людей.

Собственно говоря, расходы выросли раньше, чем начался весь этот ужас, я имею в виду войну. Нам пришлось поднять цены на услуги, в том числе в результате укрепления кроны, поскольку все наши цены в евро.

В этом плане изменилось очень многое. Война очень хорошо выявляет кровожадность и дремлющий доселе милитаризм».

Супруги из России, живущие в Чехии, — не могут увидеться с ребенком:

«То страдание, что мы испытали за 9 месяцев, не видя своих детей, — ничто, по сравнению со страданием, которые мы испытываем сейчас»

«Меня зовут Нина. Мне 34 года. Сейчас мы с мужем живем в Чехии. У нас есть двое детей 2009 и 2015 года рождения.

Мы с мужем решили эмигрировать в Чешскую Республику в 2019 году — выбрали для себя достаточно сложный путь, начать всё сначала. Решили идти путём оформления трудовой карты. Нашли работу, заключили договор, но тут случился всем известный Covid-19.

Не унывали, т.к перед нами стояла цель, уехать всей семьей. В связи с covid-19 правила получения трудовой карты поменялись и поехать всей семьей нам не получилось, так как, чтобы подать документы на детей на воссоединение с семьей мы должны были отработать 6 месяцев. Но и это нас не остановило.

Скажу сразу, это было самое сложное решение, оставить дома двух маленьких детей на 6 месяцев, сердце обливалось кровью. Мы подали документы и получили положительное решение. Собрались и отправились в Чехию. Работа была очень сложной, но мы решили всё выдержать ради своих детей, чтобы они могли жить в демократической стране. Через 6 месяцев мы начали ловить дату для подачи документов на детей в Москве, как оказалось это очень сложный процесс из-за того самого covid19. Нам отменяли дату 2 раза.

И вот на третий раз всё получилось, дата назначена на декабрь месяц 2021 года (в Чехии мы с марта 2021 года). Я летала в Москву и успешно подала документы и мы стали ждать. То страдание, что мы испытали за 9 месяцев не видев своих детей ничто, по сравнению со страданием, которые мы испытываем сейчас.

В феврале 2022 года мы получили положительное решение на детей, нашему счастью не было предела. Вклеивание виз детям было назначено на 27 февраля 2022 года. Билеты были уже на руках в Москву и обратно. Но 24 февраля 2022 года стал днём начала нашего ужаса. Проснувшись утром и увидев новости о вторжении России в Украину, мы почувствовали, что у нас будто ушла земля из-под ног.

В этот день мне было страшно идти на работу, т.к большинство моих коллег — граждане Украины. Было страшно не из-за того, что они мне скажут, потому что я гражданка той страны, которая к ним вторглась, а страшно было увидеть боль, страх и слёзы в их глазах. Я с ужасом пережила этот день на работе. Прийдя домой, я увидела новости о том, что Чехия останавливает выдачу виз гражданам России и закрывает воздушное пространство. В этот момент наша жизнь остановилась. Уже второй год мы не видим и не обнимаем своих детей, только через социальные сети. Мы против войны. Но нас наказали, наказали наших детей, которые не могут видеть своих родителей. Чувствуем себя бессильными. Мы хотим остаться здесь и забрать своих детей.

Мы оставляем надежду, что правительство Чехии разрешит воссоединение детей со своими родителями, ведь дети не виноваты, они не должны нести ответственности за совершенные действия властей Российской Федерации.

Наши коллеги, граждане Украины, нас поддерживают. На наши отношения это не повлияло. У нас есть друзья украинцы, с которыми мы созваниваемся и проводим время вместе. Признаюсь честно, что я стараюсь на улице и в общественном месте не разговаривать на русском, так как теперь страх осуждения.

Но я понимаю, что этот страх больше навязан некоторыми блогерами, проживающими в Чехии, которые говорят о ненавистном отношении Чехов к русским».



Работник склада из Беларуси — ожидает подтверждение на смену работодателя:

«Я уже трижды выходил на антивоенные пикеты к зданию посольства РФ и Украины. В это воскресенье (27 марта 2022) я выйду ещё раз на пикет, но уже к зданию посольства Беларуси»



«Меня зовут Сергей. Мне 32 года. Я из Беларуси, города Гомеля.

В Чехии живу чуть больше года: с 24 февраля 2021 года (имею двухгодичную карту побыта). До этого приезжал в 2020 году по трехмесячной визе (мне тогда понравилось в Чехии, собственно поэтому я и приехал снова). Планирую остаться здесь на ПМЖ, если всё будет хорошо с работой: на данный момент я работаю на складе сети магазинов Mountfield от агентства по трудоустройству Europa Workintense, но хочу перейти на продуктовый склад Billa от прямого работодателя. Жду решения от МВД.

Пока что смену работодателя мне не одобрили. Надеюсь, это не потому, что я белорус. Если в МВД по какой-либо причине мне все же не одобрят переход на новую работу, то, к сожалению, я буду вынужден вернуться в Беларусь, чего я делать не желаю. Там я не вижу будущего при нынешнем руководстве, а нелегально работать и пребывать в Чехии я не собираюсь.

Расходы на жизнь и жилье, конечно, немного выросли с момента моего приезда, но в Чехии и зарплата не стоит на месте, в отличие от Беларуси, где повышение ЗП идёт только на бумаге для красивой статистики.

С семьёй общаемся через Вайбер. Напрямую эта война их не коснулась (они живут в относительной безопасности в Гомеле), но косвенно, конечно же, эти события их затронули: цены на все товары значительно выросли, в связи с санкциями теперь никто из моих родных не сможет сделать визы, если вдруг захочет покинуть наш «островок стабильности».

А вообще я имею родственников как в Украине (в Мариуполе, который сравняли с землёй; благо все пока живы-здоровы), так и в России (в Краснодаре), и мне больно от того, что происходит. Поэтому я уже трижды выходил на антивоенные пикеты к зданию посольства РФ и Украины. В это воскресенье (27 марта 2022) я выйду ещё раз на пикет, но уже к зданию посольства Беларуси, т.к. наше руководство пусть и не напрямую, но косвенно поддерживает агрессию России против Украины.

Искренне надеюсь, что это безумие скоро прекратиться и люди перестанут убивать друг друга за интересы и амбиции своих лидеров. Лучше плохой мир, чем хорошая война. От неё никто не останется в выигрыше».

Программист из России — не может получить зарплату:

«Я продолжил сотрудничать с компанией в Праге, но после введения санкций работодатель теперь не может со мной рассчитаться за мой труд»

«Я живу в России. Работаю в области IT со стажем более 15 лет и с 2010 года работаю в представительствах зарубежных компаний.

Осенью 2020 года, в самый разгар пандемии, получил от чешской компании в Праге оффер на работу. С удовольствием его принял и стал заниматься вопросом получения рабочей визы, параллельно работая на эту компанию удаленно. К сожалению, из-за коронавирусных ограничений Чешское консульство в Москве работало в ограниченном режиме, но я не сдавался — регулярно отправлял письмо, чтобы меня записали на прием в консульство, которое открывало регистрацию буквально на несколько минут, а потом снова закрывало на несколько месяцев…

Летом 2021 отношения Чехии и России ухудшились из-за ситуации, произошедшей во Врбетице ещё в 2014 году — обе страны обменялись «любезностями» и выслали работников обоих консульств, из-за чего Чешское консульство в Москве практически перестало принимать заявки на визу, но и тут я всё ещё продолжал отправлять письма в консульство в надежде попасть на регистрацию на подачу заявления на рабочую визу.

Утром 24 февраля 2022, когда Россия объявила о проведении специальной операции на территории Украины, а позже по реакции мирового сообщества на это — мне стало окончательно понятно, что не судьба мне теперь воссоединиться с моим работодателем в Праге. Я продолжил сотрудничать с компанией в Праге, но после введения санкций работодатель теперь не может со мной рассчитаться за мой труд.

Вот так и живем: работа есть, деньги за работу у работодателя есть, а заплатить их за работу он не может…»

Студентка из Беларуси — не может выехать в Чехию:

«Оставалось сдать последний экзамен в университете, сделать визу, отработать последний месяц в Беларуси и ехать. Но все эти планы были перечеркнуты»

10 лет назад я впервые посетила Чехию —это была любовь с первого взгляда. Уже в первый день пребывания я решила, что я ещё не раз побываю в этой стране. Так и случилось. На протяжении всех 10 лет, я посещала Чехию 3-4 раза за год, и каждый раз не менее 2-3 недель.

За это время у меня образовался достаточно большой круг друзей.

Спустя время, я решила — нужно переходить на новый уровень. Ведь Чехии уже так плотно в моей жизни. Как раз в это время при посольстве Чехии в Минске открыли курсы чешского языка, на которые я сразу же записалась. Курсы посещала на протяжении нескольких лет. Также активно интересовалась историей, культурой, актуальной ситуацией, новостями.

В прошлом году я была совершенно уверена – нужно переезжать в Прагу. Я начала подготовку документов, поиск работы, жилья, и прочие необходимые заботы. Так как я оканчиваю университет уже через месяц, мой переезд был запланирован на май. Практически все вопросы в Беларуси уже были закрыты, оставалось сдать последний экзамен в университете, сделать визу, отработать последний месяц в Беларуси и ехать. Но все эти планы были перечеркнуты. Чехии ввела санкции против граждан Беларуси и сейчас я не могу получить визу — моя боль и трагедия.

И всё равно я уверена, что моё будущее в Чехии. В конечном итоге я исполню свою мечту».

►Всем, кто прислал истории — спасибо, что вы откликнулись так быстро. Так честно и искреннее рассказали все, что чувствуете, и что с вами происходит. Вы помогаете нам и другим читателям составить полную картину происходящего.

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Чем можно поделиться в письме:

— Откуда вы и как давно приехали в Чехию? Сколько вам лет? Планируете ли оставаться после всех событий в Чехии и почему? Как у вас дела с ВНЖ-ПМЖ, учебой в этой стране?

— Что стало с вашей работой? Изменились ли условия и размер заработка?

— Возросли ли расходы на жизнь в Чехии? Что стало хуже (или лучше)? Что с вашим арендодателем, недвижимостью в Чехии?

— Как это коснулось ваших близких и лично вас? Как вы общаетесь? Что изменилось в жизни? Расскажите нам все, что посчитаете нужным.

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